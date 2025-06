¿Usas auriculares todo el día? Qué volumen es el adecuado para no acabar sordos (y con tinnitus)

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El uso de auriculares es cada vez más habitual ya que cada vez están más incorporados a todo tivo de actividades cotidianas, como oír música, asistir a reuniones o hablar por teléfono, favorecido por la aparición de auriculares cada vez más pequeños, cómodos y ligeros que apenas molestan al usuario.

Pero la utilización intensiva de auriculares para multitud de ocasiones a lo largo del día presenta riesgos relevantes para la audición, sobre todo si el volumen que se utiliza es alto, como la pérdida de audición o los tinnitus.

"Las principales razones por la que la utilización de auriculares nos puede dañar son por el volumen de la fuente sonora, el tiempo de uso (que debe estar limitado), y tener un cuerpo extraño adosado al pabellón auditivo puede dar problemas de infecciones, dermatitis y, alteraciones de la piel de la zona", explica el doctor Carlos Ruiz Escudero, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

"Además, los auriculares también pueden ser el origen de tapones de cerumen, que es un hecho cada vez más frecuente en las consultas", añade.

El doctor que subraya que, "fundamentalmente, la pérdida de audición se asocia a la intensidad del sonido. A partir de los 90 decibelios el oído interno empieza a sufrir pérdida auditiva, y es frecuente que la pérdida de audición se asocie a la aparición de tinnitus".

"El tinnitus es un ruido que sólo percibe el paciente. Suele ir asociado a las pérdidas auditivas, aunque se puede dar sin ella. En algunos pacientes, asociado a aspectos emocionales este sonido continuo se percibe como muy incómodo", explica el doctor Ruiz Escudero.

El órgano del oído interno es un transductor electromecánico que es capaz de transformar la vibración que pasa del pabellón auditivo al conducto, para llegar al tímpano (que amplifica esta vibración), que pasa a los huesecillos, que transmiten la vibración al oído interno.

Esa vibración se transmite, a su vez, a una estructura acuosa con células ubicadas en dos rampas de forma helicoidal y esa vibración mueve ese sistema celular que convierte esa onda mecánica en un estímulo eléctrico que va al nervio auditivo y de ahí se va a la corteza cerebral donde se reconoce, se integra y se da sentido al sonido.

"El aumento de la movilidad de las células del oído interno termina dañando estas células, que se denominan ciliadas. Al dañarse, la transducción entre el impulso mecánico y el impulso eléctrico deja de darse, por lo que se produce la pérdida auditiva", detalla el doctor.

Para evitar la aparición de estos problemas el otorrinolaringólogo ofrece algunas recomendaciones: "La primera es controlar la intensidad sonora. Los dispositivos deben llevar un límite de intensidad sonora (la mayoría ya lo llevan)".

En segundo lugar apunta a que "habría que limitar las horas de uso. En este aspecto no hay un consenso, porque no todo el mundo tolera igual unos auriculares. Lo ideal es llevarlos puestos el menor tiempo posible. Si se portan todo el día seguro que a la larga va a generar problemas en el oído. Mi consejo es que se pueden utilizar durante una llamada y, al finalizar, hay que quitárselos. En el diseño de los cascos, recomiendo los que se coloquen lo más externamente posible".

¿CÓMO SE DETECTA LA PÉRDIDA AUDITIVA?

Los signos de alarma de una pérdida auditiva suelen mostrarse con más frecuencia no porque no se oiga, sino porque el paciente no entiende las conversaciones, lo que indica una pérdida de discriminación de sonidos.

"Es muy común que los pacientes refieran: Doctor, oigo, pero no entiendo o el ruido me molesta. Esta afirmación puede parecer un contrasentido --apunta--, sin embargo, es muy común en las personas que padecen pérdida de audición. Ante cualquiera de estos síntomas se ha de acudir al otorrino a que realice una exploración y una audiometría".