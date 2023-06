Usar regularmente (no abusivamente) Internet puede evitar la demencia

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El uso de Internet puede tener algunos efectos perjudiciales para la salud pero, si se usa de forma regular y no excesiva, puede ser beneficioso para la salud ya que, según ha revelado una nueva investigación, publicada en el 'Journal of the American Geriatrics Society', existe un vínculo entre el uso regular de Internet y un menor riesgo de demencia.

En este estudio, el uso regular de Internet se asocia con aproximadamente la mitad del riesgo de demencia en comparación con el uso no regular. Este vínculo se encontró independientemente del nivel educativo, la raza-etnicidad, el sexo y la generación.

Para el estudio, los investigadores siguieron a 18.154 adultos sin demencia de 50 a 64,9 años durante una mediana de 7,9 años y un máximo de 17,1 años. Durante el seguimiento, el 4,68 por ciento de los participantes fueron diagnosticados con demencia.

"La participación en línea puede ayudar a desarrollar y mantener la reserva cognitiva, que a su vez puede compensar el envejecimiento del cerebro y reducir el riesgo de demencia", afirma la autora del estudio, Virginia W. Chang, de la Universidad de Nueva York.

Estar enganchado a Internet de forma regular puede ayudar al desarrollo cognitivo y mantener el cerebro fuerte frente a futuros daños psicológicos y, con ello, reducir el riesgo de padecer demencia. No obstante, aunque el estudio muestra una asociación entre el uso regular de Internet y la salud cognitiva, no se muestra el impacto que tiene en el riesgo de demencia el uso excesivo de Internet.

En este sentido, estudios anteriores sí que han relacionado el uso excesivo de Internet con un impacto negativo en la salud neurocognitiva incluyendo la reducción de la inteligencia verbal y la atención. Aunque este estudio asegura que los efectos adversos del uso de Internet se concentran principalmente en la población joven cuyos cerebros aún están en proceso de maduración.