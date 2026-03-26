Usar radioterapia en vez de cirugía puede reducir el linfedema en cáncer de mama, según un estudio

Archivo - Cirujano en una foto de archivo de Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio presentado en la 15 Conferencia Europea sobre Cáncer de Mama (EBCC15) en Barcelona ha revelado que las pacientes con cáncer de mama podrían evitar el linfedema --que puede aparecer tras la cirugía para extirpar los ganglios linfáticos de la axila-- si reciben radioterapia en vez de cirugía.

El hallazgo sugiere que la radioterapia puede ser "igual de eficaz" para eliminar posibles células tumorales residuales y, al mismo tiempo, menos propensa a desencadenar linfedema, una inflamación de brazo y la axila frecuentemente dolorosa, informa el EBCC15 en un comunicado de este jueves.

272 PACIENTES

Los resultados proceden de la fase piloto de un ensayo clínico internacional aleatorizado de fase III que investiga si la radioterapia axilar (ART) conlleva un menor riesgo de linfedema que la linfadenectomía axilar (ALND) en pacientes con cáncer de mama que han recibido tratamiento sistémico neoadyuvante antes de la cirugía, y en quienes el cáncer se ha diseminado únicamente a uno o dos ganglios linfáticos.

Entre junio de 2021 y abril de 2023, el ensayo reclutó a 272 pacientes con cáncer de mama que podría haberse diseminado a uno o más ganglios linfáticos; las pacientes habían recibido terapia neoadyuvante y, en el momento de la cirugía, presentaban cáncer metastásico en 1 o 2 ganglios centinela.

Fueron asignadas aleatoriamente a recibir ART o ALND y, en ambos brazos del ensayo, también recibieron radioterapia sobre áreas de la mama y la pared torácica.

RESULTADOS PRELIMINARES

No se produja ninguna reaparición tumoral en la región axilar en el grupo axilar en el grupo ART y se registró una en el grupo ALND (1,8%), y el cáncer metastatizó a otras partes del cuerpo en el 4,4% frente al 5,5% de las pacientes, respectivamente, así como se produjeron dos fallecimientos en el grupo ALND (4,3%).

El linfedema fue más frecuente tras ALND (26,7%) que tras ART (18,9%), aunque esta diferencia "no alcanzó significación estadística".

La líder del ensayo e investigadora del Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y el Institut Català d'Oncologia, Amparo García-Tejedor, ha explicado que, según el estudio, una cirugía axilar adicional "podría ser innecesaria en una proporción considerable de pacientes" y que debería explorarse una estrategia de desescalada terapéutica.

Los investigadores subrayan que se trata de resultados preliminares correspondientes a 2 años de seguimiento en el estudio piloto, y que los clínicos deben esperar a los resultados de la fase III del ensayo, actualmente en curso, antes de considerar cambios en la práctica clínica.