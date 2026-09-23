Urólogos apuntan al aumento de la frecuencia urinaria durante el día como posible síntoma de patologías

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El especialista en urología del Hospital Vithas Sevilla, Edwin Romero, ha remarcado que "despertar por tener ganas de orinar no es normal a ninguna edad" y que, por el contrario, levantarse varias veces, así como el aumento de la frecuencia urinaria durante el día pueden ser síntomas "que no debemos obviar, pues están asociados con patologías de próstata".

En un comunicado, Vithas Sevilla ha recordado que tanto el aumento del número de micciones como la propia sensación de dificultad para vaciar completamente la vejiga, pueden ser indicadores de un crecimiento de la próstata.

Estos síntomas están asociados al crecimiento de la próstata, es decir, a la hiperplasia benigna de próstata (HBP), la patología urológica más frecuente entre los hombres a partir de determinada edad, tal y como ha subrayado el profesional.

Sobre la importancia de su detección, Romero ha destacado que "no es una cuestión de si notaremos el cambio, sino de cuándo. Por eso el cribado no puede esperar a que aparezcan los síntomas".

A diferencia de la hiperplasia benigna, el cáncer de próstata no suele manifestarse a través de síntomas urinarios, lo que dificulta su detección si no se realizan revisiones periódicas.

El doctor Romero ha insistido en la importancia del diagnóstico precoz a partir de los 45 años, para los pacientes con antecedentes familiares, y a partir de los 50 años, el resto de los varones.

El miedo a estas revisiones, así como a las propias intervenciones para tratar el cáncer de próstata, "es uno de los motivos que más retrasan a los varones para acudir a la consulta", según el doctor.