Los urólogos advierten sobre la sangre en la orina: 1 de cada 10 pacientes que llega a urgencias muere en tres meses

Archivo - Análisis de orina mediante tiras reactivas. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / LOTHAR DRECHSEL

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ver sangre en la orina asusta, pero muchos pacientes llegan a urgencias pensando que será "una infección más" o algo pasajero. En la sala de espera, a menudo comparten la misma duda: ¿es tan grave como parece o me estoy alarmando de más? Lo que ocurre después depende, en gran medida, del hospital al que lleguen y del profesional que les atienda. Y ahí es donde el reloj empieza a correr en su contra.

UN SÍNTOMA FRECUENTE QUE LOS HOSPITALES SIGUEN SIN TRATAR IGUAL

Uno de cada diez pacientes de urgencias con sangre visible en la orina muere dentro de los tres meses de presentarse en urgencias, según un nuevo estudio del Hospital Universitario St Vincent de Dublín (Irlanda).

El estudio WASHOUT, presentado en el Congreso de la Asociación Europea de Urología (EAU26) en Londres (Reino Unido), descubre en cambio que una exploración realizada dentro de las 48 horas podría reducir este riesgo.

Este tipo de escáner también aseguró que los pacientes con cáncer fueran diagnosticados significativamente más rápido. Aproximadamente 1 de cada 4 personas que acudieron a urgencias con sangre visible en la orina tenía un cáncer subyacente, siendo el más común el cáncer de vejiga, según el estudio.

Alrededor de 25.000 personas acuden a urgencias del Reino Unido cada año por presentar sangre en la orina. Actualmente, la atención que reciben los pacientes varía según el hospital al que acudan o incluso el médico al que acudan. Esto se debe a la falta de directrices basadas en evidencia real que los médicos puedan seguir. Según cifras globales, solo alrededor de la mitad (53%) de los pacientes se someten a una ecografía y un tercio (35%) a cirugía; otros reciben el alta o ingresan en planta para observar la evolución de sus síntomas, según el estudio WASHOUT.

El estudio WASHOUT se basó en datos globales para demostrar que la rapidez en la actuación es crucial para obtener mejores resultados para los pacientes. Una tomografía computarizada o una cistoscopia para examinar el interior de la vejiga en las 48 horas siguientes a su llegada a urgencias debería determinar los pasos a seguir más adecuados, por ejemplo, si la persona debe recibir tratamiento para el cáncer de vejiga.

Los pacientes que no se sometieron a pruebas de investigación ni al tratamiento adecuado tuvieron un 2,5% más de probabilidades de morir en los tres meses siguientes, en comparación con quienes sí lo recibieron. También pasaron más tiempo en el hospital y tuvieron mayor probabilidad de ser reingresados con el mismo problema en los tres meses siguientes.

QUÉ PASA CUANDO SE INVESTIGA EN 48 HORAS… Y CUANDO NO

En el caso de los pacientes con cáncer subyacente, quienes se realizaron pruebas de diagnóstico en las primeras 48 horas tras el ingreso recibieron el diagnóstico en un día, en promedio. Por el contrario, los pacientes dados de alta sin realizar ninguna prueba tuvieron que esperar significativamente más, con un diagnóstico que tardó un promedio de tres semanas.

El equipo de investigación ahora está tomando medidas para incorporar sus hallazgos en las pautas clínicas, para ayudar al personal del hospital a brindar el mejor tratamiento para estos pacientes.

El estudio analizó datos de más de 8.500 personas en 380 hospitales de todo el mundo y siguió su evolución durante 90 días tras llegar a urgencias con sangre en la orina. También consideró otros factores que podrían haber afectado a los resultados, como la edad, la fragilidad y otras afecciones subyacentes.

Nikita Bhatt, uróloga consultora del Hospital Universitario St Vincent de Dublín, dirigió la investigación presentada en la EAU26. Al respecto declara: "Este es el estudio más amplio que explora cómo debemos tratar a las personas que acuden a urgencias con sangre en la orina. Es un problema común que afecta a miles de personas en todo el mundo, y estos pacientes suelen estar muy mal. Sin embargo, con demasiada frecuencia pasan desapercibidos porque no está claramente relacionado con una enfermedad específica".

"Nuestros hallazgos demuestran la importancia de que los médicos tomen las medidas necesarias para identificar la causa del problema. Para los pacientes, el mensaje es claro: si tienen sangre visible en la orina, no la ignoren. Consulten a su médico lo antes posible. Si no desaparece, sigan insistiendo hasta encontrar una solución. Espero que nuestro estudio anime a los pacientes a hacerlo", concluye.