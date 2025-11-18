Unoentrecienmil subasta una chaqueta de MasterChef firmada por los aspirantes para recaudar fondos para investigación

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unoentrecienmil ha anunciado este martes el inicio de la subasta de una chaqueta oficial de MasterChef firmada por los aspirantes de la edición 'celebrity' de 2025 para recaudar fondos que irán destinados a la investigación de la leucemia infantil, una enfermedad que se diagnostica cada año a 350 niños en España, de los que el 20 por ciento no la supera.

La subasta está activa en 'https://unoentrecienmil.org/actualidad/subasta-solidaria-mas...- celebrity-2025/' hasta el próximo martes 25 de noviembre. Además de la chaqueta, MasterChef Celebrity suma a la subasta una visita privada a los platós en los que se graba el programa y un encuentro con el jurado.

"La solidaridad está en todas partes, y este gesto por parte de los aspirantes y el programa es una gran muestra de ello. Es una chaqueta firmada por algunos de los rostros más conocidos de nuestro país, que acabará transformada en minutos de investigación para los niños con leucemia infantil. Son minutos de esperanza para ellos y para todos a los que afecta esta enfermedad: sus familias, sus amigos, sus compañeros de clase", ha destacado la directora de la Fundación Unoentrecienmil, Elena Huarte.