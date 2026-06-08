La Universidad Camilo José Cela crea el Centro de Investigación en Psicología Aplicada

Archivo - Imagen de recurso de la Universidad Camilo José Cela. - UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Camilo José Cela ha anunciado la creación el Centro de Investigación en Psicología Aplicada (CIPA), un nuevo espacio orientado a impulsar la investigación científica, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos profesionales en el ámbito de la psicología de las organizaciones.

Según informa, el nuevo centro nace con la vocación de reforzar su actividad investigadora y de conectar el conocimiento académico con las necesidades reales de empresas, instituciones y organizaciones. "Su creación responde al compromiso de la universidad con una investigación aplicada, rigurosa y orientada al impacto social, capaz de aportar soluciones en áreas clave como el comportamiento organizacional, el liderazgo, el bienestar psicológico, la gestión del talento y la transformación de los entornos profesionales", subraya el centro.

La dirección estratégica y ejecutiva del CIPA recaerá en Javier Cantera Herrero, investigador de reconocida experiencia profesional, que asumirá el liderazgo del centro. Desde esta posición, impulsará nuevas líneas de investigación, proyectos de transferencia y equipos de trabajo adaptados a las necesidades técnicas y científicas de cada iniciativa.

Asimismo, el CIPA promoverá la colaboración con docentes e investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad Camilo José Cela, sin excluir la participación de profesionales externos, investigadores de otras instituciones o especialistas independientes cuando los proyectos lo requieran.

"Esta estructura flexible permitirá conformar equipos multidisciplinares y especializados, capaces de abordar los retos actuales de la psicología aplicada desde una perspectiva científica y profesional", añade la Universidad.

El centro desarrollará su actividad dentro del marco académico, ético y normativo de la Universidad Camilo José Cela, con especial atención al cumplimiento de la normativa de protección de datos, los códigos éticos de investigación y los estándares aplicables a la actividad científica.

Además, los resultados derivados de los proyectos, metodologías, informes, bases de datos, 'software' u otros desarrollos generados en el marco del CIPA quedarán integrados en el ecosistema de investigación de la UCJC.