UNICEF alerta de que casi tres millones de menores están en riesgo por el ébola en la República Democrática del Congo

Imagen del trabajo de UNICEF en el RDC. - UNICEF/UNO862113/KALENGERA

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

UNICEF ha alertado de que cerca de 2,95 millones de niños y adolescentes están en riesgo de contraer el ébola o de sufrir las consecuencias de la interrupción de servicios esenciales en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

"Nuestros equipos en Ituri están viendo a niños y niñas que han perdido a sus madres -y, en algunos casos, a ambos padres- a causa del ébola. Los niños intentan entender esta amenaza mientras se ven rodeados de rumores e información errónea en Internet", ha señalado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.

Aunque la situación sigue siendo incierta, los niños y adolescentes representan aproximadamente el 15 por ciento de los casos confirmados de ébola y más del 25 por ciento de las muertes confirmadas en el este de la República Democrática del Congo a fecha de 19 de junio.

Según UNICEF, los niños y adolescentes con ébola confirmado tienen casi el doble de probabilidades de fallecer que los adultos, lo que pone de relieve el impacto desproporcionado del brote en la población más joven.

Aunque la capacidad de realización de pruebas ha mejorado recientemente, la institución advierte de que la vigilancia y el rastreo de contactos siguen viéndose limitados, entre otras cosas por la inseguridad y las restricciones de acceso, lo que hace que las estimaciones actuales presenten cierto grado de incertidumbre.

La provincia de Ituri, en concreto las zonas sanitarias de Mongbwalu, Rwampara y Bunia, sigue siendo el epicentro, aunque también se han registrado casos en Kivu del Norte y Kivu del Sur. En Ituri, 135 niños y niñas que han quedado huérfanos a causa del brote están recibiendo apoyo, que incluye atención psicosocial, derivación a servicios sociales esenciales y medidas de acogida alternativas.

Recientemente se ha inaugurado la primera guardería con el apoyo de UNICEF, un espacio que, según la organización, ofrece cuidados y protección a los bebés y niños pequeños que se encuentran separados de sus padres y cuidadores mientras estos reciben tratamiento en un centro de atención del ébola. Se prevé que pronto se inauguren otros dos centros.

Por otra parte, en Uganda se han confirmado 20 casos de ébola y 2 fallecimientos entre personas que viajaron desde la República Democrática del Congo para someterse a pruebas y recibir tratamiento. También hay niños afectados, uno ha dado positivo y 19 se encuentran en cuarentena bajo seguimiento.

En la República Democrática del Congo y Uganda, UNICEF está prestando apoyo al Gobierno y a sus aliados, entre ellos la OMS y el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), para contener el brote mediante la prevención y el control de infecciones, el rastreo de contactos, entierros seguros y dignos, y la participación de la comunidad, en particular de los jóvenes y los líderes comunitarios.

AÚN FALTAN POR FINANCIAR 17,5 MILLONES DE EUROS

UNICEF solicita inicialmente 61,8 millones de euros para su respuesta de seis meses, de los cuales aún faltan por financiar 17,5 millones de euros, como parte del Plan Continental de Preparación y Respuesta ante el Ébola -en el que participan múltiples aliados- para contener la propagación de la enfermedad. UNICEF también pide un acceso humanitario inmediato, seguro y sostenido a las comunidades afectadas.

"Los niños y niñas son especialmente vulnerables porque dependen de quienes los cuidan y no pueden mantener la distancia con un padre, una madre o un hermano enfermo de la misma forma que lo haría un adulto. Para proteger mejor a los niños y niñas, necesitamos un acceso continuado y los recursos necesarios para llegar a todas las comunidades afectadas", ha concluido Russell.