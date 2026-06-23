Ultrasonidos contra el ictus: el nuevo método que reactiva los circuitos dañados del cerebro

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MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sobrevivir a un ictus es solo el primer paso de una larga y compleja batalla. Tras el alta médica, la gran mayoría de los afectados se enfrenta a un enemigo silencioso y sumamente frustrante: la pérdida de la coordinación motora.

Acciones que antes resultaban automáticas, como dar un paso firme o coordinar los movimientos de las extremidades, se vuelven torpes debido a que el accidente cerebrovascular destruye físicamente las autopistas de comunicación que el cerebro utiliza para ordenar el movimiento. Hasta la fecha, recuperar esa fluidez dependía de meses —e incluso años— de extenuante rehabilitación física tradicional.

EL DESAFÍO DE RECUPERAR EL MOVIMIENTO DESPUÉS DE UN ICTUS

Una revolucionaria vía de la medicina neurológica está logrando acelerar este proceso utilizando una tecnología limpia, indolora y completamente externa: los ultrasonidos de alta precisión.

Tras un ictus, los pacientes tienen dificultades para realizar movimientos coordinados, por lo que la estimulación transcraneal por ultrasonidos (ETS) se perfila como un tratamiento para mejorar la coordinación después de un ictus, aunque los mecanismos de esta mejora motora aún no están claros, según expertos de la Universidad de Yanshan (China).

En concreto, en un artículo publicado recientemente en 'Jneurosci', Yi Yuan, de la Universidad de Yanshan, y sus colaboradores utilizaron un modelo de ratón con ictus isquémico para dilucidar cómo la ETS interactúa con el cerebro durante el comportamiento para mejorar la coordinación.

LAS CLAVES CEREBRALES DETRÁS DE LA RECUPERACIÓN

Los investigadores midieron la actividad en la corteza cerebral, responsable del movimiento, mientras los ratones caminaban. Durante una semana, aplicaron ultrasonido transcraneal (TUS) en las áreas cerebrales dañadas por el accidente cerebrovascular. El TUS mejoró la marcha y restauró la comunicación entre las redes cerebrales corticales.

Estas mejoras en las redes cerebrales se vincularon con las mejoras conductuales observadas. Según los autores, este trabajo apunta a mecanismos neuronales que el ultrasonido podría abordar para mejorar la función motora, aunque se necesitan estudios en modelos animales más avanzados.