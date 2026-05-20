Archivo - La UE registra 19 ensayos multinacionales más en el primer trimestre del año en comparación con su promedio histórico - JAVIERVALEIRO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea (UE) ha registrado 19 ensayos clínicos multinacionales más en el primer trimestre del año en comparación con su promedio histórico, dato que se extrae de su primer informe de evaluación del progreso hacia los nuevos objetivos marcados en esta materia de cara a 2030.

Este trabajo, que ha sido publicado por la Comisión Europea, los Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA, también por sus siglas en inglés), recuerda que las citadas metas en este ámbito, que fueron establecidas en 2025, "buscan fortalecer la posición de la UE como destino líder en investigación clínica, al tiempo que mejoran el acceso oportuno de los pacientes a medicamentos innovadores".

De este modo, ha constatado "los primeros avances hacia el logro de estos objetivos", y es que este superávit de 19 estudios "acerca a la UE a su objetivo de 500 ensayos multinacionales adicionales para finales de 2030". Además, muestra un "reclutamiento más rápido" ya que, "actualmente, el 40,5 por ciento del total de ensayos clínicos reclutan participantes en un plazo de 200 días desde la presentación de la solicitud".

OBJETIVO DE QUE EN 2030, EL 66% DE ESTUDIOS RECLUTEN PACIENTES EN UN PLAZO DE 200 DÍAS

Al respecto de este último dato, la Comisión Europea, el HMA y la EMA han indicado que la pretensión "es alcanzar el 66 por ciento" dentro de cuatro años. De cualquier forma, han subrayado que estos datos preliminares "indican un aumento positivo continuo en los indicadores clave, lo que sugiere un mayor progreso hacia los objetivos de la UE".

"El próximo informe trimestral proporcionará información detallada sobre estas tendencias", han continuado, al tiempo que han señalado que "los nuevos objetivos para los ensayos clínicos se ajustan a la Ley de Biotecnología de la UE propuesta por la Comisión Europea". "Uno de los cambios clave de esta iniciativa es la aceleración de los procesos de autorización de ensayos clínicos en distintos países", ha explicado.

En este sentido, han afirmado que "la publicación de estos indicadores clave de rendimiento supone un paso importante hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ámbito de los ensayos clínicos en la UE", así como "responde directamente a las peticiones de las partes interesadas de obtener información más clara y basada en la evidencia sobre el rendimiento y el progreso del sistema".