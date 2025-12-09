La UE otorga 2 millones a un investigador barcelonés para un "GPS biológico" contra el cáncer

Juan Pellico en el laboratorio. - ICMAB

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) de la UE ha otorgado una beca de 2 millones de euros al investigador del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC) Juan Pellico para el desarrollo de un "GPS biológico" contra el cáncer.

El proyecto, bajo el nombre NanoFlow, permitirá estudiar el flujo sanguíneo de la microvasculatura tumoral y observar cómo las células cancerígenas se desplazan a órganos distantes, la llamada metástasis, informa el ICMAB en un comunicado de este martes.

Será posible gracias al Seguimiento de Partículas por Emisión de Positrones (PEPT, por sus siglas en inglés), usada durante décadas en reactores industriales; el proyecto busca trasladar la técnica al ámbito biomédico.

NUEVAS TÉCNICAS ONCOLÓGICAS

Pellico, que demostró en 2024 que este traslado era posible, pretende ir "más allá", desarrollando nuevas técnicas en oncología para estudiar procesos que antes eran invisibles con las técnicas de imagen convencionales.

El investigador señala que el proyecto "permitirá obtener parámetros cuantitativos fundamentales del flujo sanguíneo, como velocidad, turbulencia y viscosidad, incluso en los vasos sanguíneos más diminutos".

"Permite relacionar la influencia de estos parámetros en la progresión del tumor, así como la eficacia de los tratamientos para llegar ahí y la posibilidad de analizar la migación celular tumoral con gran precisión".