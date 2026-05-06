Archivo - La UE aprueba 7,5 millones para 'SOLACE+', proyecto para unificar los programas de detección precoz del cáncer de pulmón - MI-VIRI/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Cancer Center Clínica Universidad de Navarra ha informado de que 'SOLACE+', proyecto que busca acelerar y unificar los programas de detección precoz del cáncer de pulmón, en el cual es el único hospital español que participa, ha recibido una financiación de 7,5 millones de euros por parte de la Unión Europea (UE) para los tres próximos años.

Según ha indicado, esta acción da continuidad a 'SOLACE', iniciativa multicéntrica de 2023 en la que también ha intervenido la Fundación Respira y que está financiada por el programa 'EU4Health'. "Este primer proyecto ha permitido generar evidencia científica en condiciones reales, con el reclutamiento de cerca de 30.000 participantes en Europa, así como el impulso de los programas de cribado y la creación de redes de colaboración entre expertos", ha expresado.

"En estos tres años, hemos sido capaces de reclutar más participantes de lo esperado, lo que nos ha dado una base muy amplia sobre la que trabajar", ha explicado el director de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra y uno de los investigadores principales de este proyecto, el doctor Luis Seijo, quien ha añadido que, "con esta nueva fase", no se quiere "solo aportar más evidencia que apoye el cribado", sino, "sobre todo, cómo implementarlo".

Para ello, ha indicado que se refuerzan aspectos "clave", como "el control de calidad, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y la creación de repositorios de datos". Al respecto, este centro ha señalado que, a través de la IA, se busca "optimizar la carga de trabajo de los radiólogos al interpretar las imágenes".

PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE ONCOLÓGICA EN EUROPA

En cuanto al desarrollo de 'data hubs', el objetivo es "que permitan avanzar en el conocimiento y en la mejora continua de estos programas de detección precoz", ha continuado. Todo ello en relación con una enfermedad que, según este centro, "continúa siendo la principal causa de muerte oncológica en Europa".

En este sentido, ha puesto de manifiesto que "uno de los principales retos identificados es la heterogeneidad en la aplicación de los programas de cribado en Europa". Por ello, 'SOLACE+' "pondrá el foco en la estandarización de procesos, el refuerzo de la garantía de calidad y la evaluación de resultados".

Por otra parte, desde el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra han afirmado que en marzo se celebró la última reunión de 'SOLACE', en la que se fundó la Alianza Europea de Detección del Cáncer de Pulmón (ELCSA, por sus siglas en inglés), red europea que agrupa a sociedades científicas como la Europea de Radiología (ESR, también por sus siglas en inglés) y la Respiratoria Europea (ERS, por sus siglas en inglés), y que cuenta con un comité de expertos que dará continuidad a las iniciativas desarrolladas en el proyecto.

Así, ha apuntado que una de las principales líneas de trabajo ha sido "ampliar el acceso al cribado a colectivos tradicionalmente infrarrepresentados". "Durante 'SOLACE', se puso especial énfasis en mujeres, personas de alto riesgo, poblaciones desfavorecidas y minorías, logrando superar los objetivos iniciales de reclutamiento", ha indicado el colaborador de esta acción y codirector del grupo 'Lungsearch', el doctor Luis Montuenga.