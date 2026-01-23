¿Por qué los tumores se vuelven agresivos y genéticamente inestables?

Archivo - Una célula cancerosa en crecimiento que se disemina sobre el tejido sano. Metástasis - SPECTRAL-DESIGN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel) demuestra que el cáncer daña su propio ADN al forzar el trabajo excesivo de genes clave. Como se publica en 'Science Advances', los investigadores descubrieron que los interruptores genéticos más potentes de las células cancerosas, llamados superpotenciadores, impulsan una actividad genética inusualmente intensa.

Esta alta velocidad genera estrés en el ADN y puede causar roturas peligrosas. Las células cancerosas a menudo pueden reparar este daño, pero el proceso suele ser propenso a errores; el ciclo repetido de rotura y reparación puede hacer que estas regiones sean más propensas a acumular mutaciones con el tiempo.

En resumen, los mismos mecanismos que impulsan el crecimiento rápido del cáncer también pueden hacer que su ADN sea más frágil, lo que explica cómo los tumores continúan evolucionando y, en algunos casos, se vuelven más agresivos con el tiempo.

Las células cancerosas crecen activando ciertos genes a niveles extremadamente altos, especialmente los que les ayudan a multiplicarse. Pero un nuevo estudio sugiere que esta actividad frenética tiene un costo: puede dañar físicamente el ADN de la célula.

Esta nueva investigación, fue dirigida por el estudiante de doctorado Osama Hidmi bajo la dirección del profesor Rami Aqeilan, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y revela una fuente de inestabilidad genética en el cáncer que se ha pasado por alto. El equipo descubrió que las roturas de ADN en las células cancerosas suelen ocurrir en los mismos lugares donde la enfermedad ejerce mayor presión sobre los genes de crecimiento.

El enfoque se centró en los superpotenciadores, segmentos de ADN que actúan como potentes paneles de control, impulsando la actividad de los genes cercanos y manteniendo a pleno rendimiento los programas que impulsan el cáncer.

Mediante un enfoque de mapeo genómico preciso, los investigadores generaron mapas detallados de roturas de doble cadena, uno de los tipos más graves de daño al ADN, en el que ambas cadenas de la molécula se rompen. Las roturas no fueron aleatorias: se agrupan dentro de genes impulsados por superpotenciadores, lo que sugiere que cuando el cáncer obliga a ciertos genes a funcionar sin parar, puede sobrecargar el sistema lo suficiente como para provocar roturas.

El equipo también rastreó una señal de "alarma" natural que las células utilizan para detectar daños en el ADN y activar equipos de reparación. Descubrieron que las células cancerosas rompen y reparan el ADN repetidamente en estas regiones de alta actividad. Si bien esto ayuda a los tumores a sobrevivir, la reparación frecuente puede aumentar la probabilidad de pequeños errores, lo que aumenta la probabilidad de que estos sitios acumulen nuevas mutaciones con el tiempo.

"Las células cancerosas dependen de superpotenciadores para mantener los genes de crecimiento funcionando a alta velocidad", explica el profesor Rami Aqeilan. "Lo que descubrimos es que esta misma actividad de alto rendimiento puede ejercer una gran presión sobre el ADN, creando puntos críticos de ruptura que la célula debe reparar una y otra vez. Este ciclo puede ayudar a los tumores a sobrevivir a corto plazo, pero también aumenta el riesgo de mutaciones que pueden impulsar la evolución del cáncer".

"Lo que resulta especialmente emocionante", incide Osama Hidmi, el estudiante de doctorado que dirigió el estudio, "es que, dado que las células cancerosas dependen de estas regiones de ADN sometidas a alto estrés para seguir creciendo, también podrían ser más vulnerables en ellas. Esto abre la puerta a tratamientos que se dirigen precisamente a los procesos de los que dependen los tumores para sobrevivir".

El daño y la reparación del ADN son fundamentales para el crecimiento, la evolución y la resistencia al tratamiento de los cánceres. Este estudio ayuda a explicar dónde se producen algunos de los daños más importantes y por qué. Al demostrar que las regiones de control genético más potentes del cáncer también son sitios de estrés repetido del ADN, la investigación señala posibles puntos débiles en los tumores, áreas que podrían ser especialmente sensibles a los tratamientos que interrumpen la actividad genética descontrolada o interfieren en la reparación del ADN. Comprender este proceso podría ayudar a los investigadores a diseñar estrategias que dificulten la adaptación y la evolución del cáncer.

Al revelar cómo el impulso del cáncer a crecer puede desestabilizar su propio ADN, el estudio agrega una pieza importante al rompecabezas de por qué los tumores son agresivos y genéticamente inestables, y cómo esa inestabilidad podría eventualmente usarse en su contra.