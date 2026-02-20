Los tumores de casi 500 gatos desvelan mutaciones ‘gemelas’ a las del cáncer humano y posibles nuevas terapias

Archivo - Gato en la cama de su dueño. - ABABSOLUTUM/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Para muchos dueños, el cáncer en los gatos sigue siendo una amenaza tan desconcertante como dolorosa, pero también una realidad cada vez más frecuente en las consultas veterinarias. Ahora, un gran estudio internacional ha mirado de cerca los tumores de casi 500 gatos domésticos para descifrar qué cambios genéticos ponen en marcha la enfermedad en estos animales.

El trabajo, publicado en la revista 'Science', muestra que algunas de esas alteraciones son sorprendentemente parecidas a las que se ven en tumores humanos, incluidos los de mama. Esa "genética compartida" abre la puerta a que ciertos fármacos y estrategias oncológicas puedan llegar a beneficiar tanto a los pacientes felinos como, a largo plazo, a las personas.

CUANDO EL CÁNCER DE LOS GATOS SE PARECE DEMASIADO AL NUESTRO

Al analizar diferentes tipos de tumores de casi 500 gatos domésticos en cinco países, expertos del Instituto Wellcome Sanger (Reino Unido), el Colegio Veterinario de Ontario (Canadá), la Universidad de Berna (Suiza) y colaboradores han descubierto los cambios genéticos que impulsan la formación de cáncer en los gatos y encontraron similitudes entre estos y los observados en humanos. Se trata del primer estudio de múltiples tipos de cáncer en gatos que ha identificado cambios genéticos que podrían ayudar a tratar la enfermedad en humanos y animales.

Los gatos están expuestos a algunos de los mismos riesgos ambientales de cáncer que sus dueños, lo que significa que algunas causas podrían, al menos en parte, ser compartidas. Mediante la secuenciación de ADN de muestras de tejido previamente recolectadas por el veterinario con fines diagnósticos, esta investigación destaca que ciertos cambios genéticos comunes en los cánceres felinos son similares a los observados en los cánceres humanos. Por ejemplo, se encontraron similitudes entre los cánceres mamarios felinos y los humanos.

En general, esta investigación sugiere que existen múltiples cambios genéticos que podrían explorarse más a fondo, a través de la genómica y los ensayos clínicos, para determinar si es posible desarrollar tratamientos contra el cáncer que se dirijan a estos cambios tanto en los gatos como potencialmente en los humanos.

En el nuevo estudio, investigadores, incluidos los del Instituto Sanger, analizaron alrededor de 1.000 genes asociados al cáncer humano en muestras de tumores y tejido sano de casi 500 gatos domésticos. Esto incluyó 13 tipos diferentes de cáncer felino y les permitió comparar los cambios genéticos con los observados en cánceres humanos y caninos. Así, demostraron que, para algunos tipos de cáncer, los cambios genéticos que impulsan el desarrollo del cáncer en los gatos domésticos son comparables a los observados en los humanos.

LOS GENES DEL CÁNCER DE MAMA QUE COMPARTEN GATAS Y MUJERES

Por ejemplo, los carcinomas mamarios son un tipo de cáncer común y agresivo en gatos. Esta investigación identificó siete genes impulsores que, al mutar, propiciaban el desarrollo del cáncer. El gen impulsor más común fue el FBXW7, y más del 50% de los tumores en gatos presentaban una alteración en este gen. En humanos, las alteraciones del gen FBXW7 en los tumores de mama se asocian con un peor pronóstico, similar a lo observado en gatos.

Resulta emocionante que este estudio haya descubierto que ciertos fármacos quimioterapéuticos fueron más eficaces en los tumores mamarios de gatas con alteraciones en el gen FBXW7. Si bien este estudio se realizó en muestras de tejido y requiere mayor investigación, podría ofrecer una posible vía terapéutica tanto para gatas con carcinoma mamario como para pacientes humanas con cáncer de mama.

El segundo gen impulsor más común fue PIK3CA, presente en el 47% de los tumores de carcinoma mamario en gatos. Este cambio genético también se encuentra en el cáncer de mama humano, donde se trata con inhibidores de PI3K.

También se observaron similitudes con las mutaciones impulsoras humanas en tumores de sangre, huesos, pulmones, piel, tracto gastrointestinal y sistema nervioso central. Investigaciones futuras que exploren estos cambios genéticos podrían generar nuevos conocimientos y, posiblemente, terapias para cánceres en toda la especie.

DE LA CONSULTA VETERINARIA AL ENSAYO CLÍNICO HUMANO: LA APUESTA 'ONE HEALTH'

Por ejemplo, los investigadores sugieren que los enfoques terapéuticos exitosos en humanos podrían probarse posteriormente en gatos, y que la información obtenida de los ensayos clínicos en gatos domésticos podría utilizarse para fundamentar los ensayos clínicos en humanos. Esto se conoce como el enfoque 'One Health', que promueve el flujo bidireccional de datos y conocimientos entre las disciplinas médicas y veterinarias en beneficio de la salud humana y animal.

Bailey Francis, coautor principal del Instituto Wellcome Sanger, concluye: "Al comparar la genómica del cáncer en diferentes especies, comprendemos mejor sus causas. Uno de nuestros principales hallazgos fue que los cambios genéticos en el cáncer felino son similares a los observados en humanos y perros. Esto podría ser útil tanto para los expertos en veterinaria como para quienes estudian el cáncer en humanos, demostrando que cuando el conocimiento y los datos fluyen entre diferentes disciplinas, todos podemos beneficiarnos".