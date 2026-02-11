Tuberculosis: los tratamientos preventivos se acortan a solo 1 mes y abren la puerta a proteger a muchos más pacientes

Archivo - Microbiologist. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / REPTILE8488 - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras la exposición a la tuberculosis, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado tradicionalmente un tratamiento antibiótico de seis a nueve meses para prevenir el desarrollo de una infección activa. Sin embargo, muchas personas no completan el tratamiento prolongado.

Un estudio dirigido por la Facultad de Medicina de Johns Hopkins (Estados Unidos), que compara tratamientos antibióticos de uno y tres meses para prevenir la tuberculosis (TB) activa revela que un alto porcentaje de pacientes completó con éxito ambos regímenes y sufrió pocos efectos secundarios.

Estos hallazgos se recogen en la revista de acceso abierto 'PLOS Medicine'.

CÓMO SE HAN PROBADO LOS NUEVOS ESQUEMAS PREVENTIVOS

Estudios han demostrado que regímenes más cortos, de uno y tres meses de duración, son eficaces para prevenir la tuberculosis; sin embargo, el tratamiento de un mes solo se había probado en personas con VIH, y la seguridad de ambos regímenes no se había comparado en un ensayo clínico comparativo.

Los investigadores realizaron un ensayo clínico con 500 personas residentes en Brasil, que no vivían con VIH y habían estado expuestas a la tuberculosis. Asignaron aleatoriamente a los participantes a tomar dos antibióticos, isoniazida y rifapentina, diariamente durante un mes o semanalmente durante tres meses. Los regímenes de uno y tres meses tuvieron tasas de finalización similares, del 89,6% y el 84,1%, respectivamente.

Las reacciones adversas fueron generalmente leves o moderadas, y se presentaron en tasas comparables en ambos grupos. Ambos regímenes se consideraron exitosos y ninguno demostró superioridad sobre el otro.

Aumentar el número de personas que reciben terapia preventiva es esencial para reducir las infecciones de tuberculosis a nivel mundial. Sin embargo, estos esfuerzos se han visto obstaculizados por diversos factores, como la duración de los tratamientos. Los nuevos hallazgos demuestran que un tratamiento con antibióticos de un mes es seguro para los pacientes, independientemente de su estado serológico respecto al VIH, y ayudarán a los profesionales sanitarios, a los programas de salud pública y a los pacientes a tomar decisiones informadas sobre los regímenes a utilizar.

Los expertos esperan que el éxito de los tratamientos más cortos, junto con la disponibilidad de nuevas formulaciones genéricas de los medicamentos, que pueden administrarse en casa, facilite un uso más amplio de la terapia preventiva para la tuberculosis.

DE BRASIL AL RESTO DEL MUNDO: CLAVE PARA FRENAR LA TUBERCULOSIS

Los autores añaden: "La prevención de la tuberculosis en las personas con mayor riesgo es esencial para el control global de la enfermedad, y los regímenes de tratamiento preventivo más cortos serán fundamentales para catalizar su adopción en los países con mayor incidencia".

Los regímenes de tratamiento preventivo de la tuberculosis se han acortado de 6 a 9 meses de medicación diaria a 1 mes de tratamiento diario o 12 dosis semanales, un avance transformador. Nuestro estudio demuestra que ambos regímenes ultracortos son bien tolerados y tienen altas tasas de finalización.

"Las altas tasas de finalización del tratamiento y el excelente perfil de seguridad de los regímenes de corta duración ayudarán a Brasil y a otros países con alta carga de tuberculosis a lograr el control de la misma al facilitar la adopción generalizada del tratamiento preventivo contra la enfermedad", confirman los investigadores.

"Prevenir la tuberculosis con tratamientos cortos de medicamentos bien tolerados garantiza que millones de personas más en todo el mundo puedan estar protegidas de las devastadoras consecuencias de la enfermedad de la tuberculosis", concluyen.