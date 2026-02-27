El truco que hace que los niños que no son amigos jueguen juntos (y de verdad cooperen)

Archivo - Niños jugando a videojuegos. - ALEKSANDARNAKIC/ISTOCK - Archivo

Los niños que no son amigos se conectan mejor a través del juego cuando se les da un objetivo, según un nuevo trabajo de investigadores de las Universidades de Cambridge y Sussex (ambas en Reino Unido). En concreto, descubrieron que los niños que no son amigos juegan más sincronizados cuando se les asigna una tarea. En cambio, dejarlos jugar libremente no genera la misma interacción colaborativa.

Un estudio demuestra que lograr que los niños jueguen juntos de forma cooperativa depende menos de sus habilidades sociales personales y más de lo que están haciendo, especialmente si no son amigos.

"Jueguen bien, niños", ha sido un lema recurrente de padres y maestros estresados desde tiempos inmemoriales. Ahora, una nueva investigación sugiere que lograr que los niños jueguen juntos de forma cooperativa podría depender menos de sus habilidades sociales que del tipo de juego y de con quién lo hacen.

La investigación dividió a 148 niños de seis a ocho años en parejas de amigos y no amigos. Cada pareja completó dos actividades: una sesión de juego libre y una tarea de dibujo con un objetivo, en la que debían trabajar juntos para crear una imagen.

Los investigadores midieron la "conectividad" de los niños (cuánto hablaban los niños sobre el mismo tema) para entender hasta qué punto cooperaban, compartían ideas y se comunicaban coherentemente. En promedio, las tasas de conexión fueron mayores durante la tarea de dibujo que cuando los niños jugaban libremente. Sin embargo, un análisis más detallado reveló que el cambio se produjo casi exclusivamente entre las parejas que no eran amigas, cuya conexión durante el juego dirigido a un objetivo se disparó aproximadamente un 25%.

La doctora Emily Goodacre, del Centro de Investigación Juego en Educación, Desarrollo y Aprendizaje (PEDAL) de la Universidad de Cambridge, propone como posible explicación que probablemente los amigos comparten experiencias y una comprensión intuitiva de cómo jugar juntos, pero quienes no son amigos carecen de esa familiaridad y podrían beneficiarse de que se les establezca un objetivo.

Cuando pensamos en el desarrollo infantil, solemos centrarnos en cada niño individualmente, pero cada vez más investigaciones nos indican que debemos prestar atención a con quién interactúan y a la situación en general. Esto es importante al pensar en la educación, especialmente en cuestiones como la organización de actividades grupales en las aulas.

La comunicación conectada es importante para la coordinación social. Si bien muchos niños se sientan uno al lado del otro usando los mismos juguetes, pero esencialmente juegan solos, la conexión describe los momentos en los que coordinan activamente su juego. "La conexión se trata en parte del trabajo en equipo, pero también de aprender a negociar con los demás y a responder a sus sentimientos y necesidades", incide Goodacre.

Investigaciones previas del equipo PEDAL han indicado que la conexión entre los niños durante el juego tiene menos que ver con sus capacidades sociocognitivas individuales de lo que cabría esperar. El nuevo estudio investigó esto más a fondo, utilizando datos recopilados en cinco escuelas del Reino Unido. Se pidió a cada niño que identificara a sus tres mejores amigos. Luego, se les organizó en parejas con y sin amigos.

Los investigadores los grabaron jugando de dos maneras diferentes. Primero, se les dio a los niños un juego de Playmobil de casa del árbol y se les pidió que jugaran como quisieran. Después, les dieron un dibujo de un tronco de árbol y les pidieron que lo transformaran en una imagen de la casa del árbol. Como solo tenían un bloc y unos cuantos rotuladores, los niños tuvieron que colaborar para completar el dibujo.

El equipo analizó la grabación en busca de fragmentos de conversación conectada: momentos en los que los niños decían algo relacionado con lo que había dicho el otro niño. A cada pareja se le asignó una puntuación de conexión: una medida porcentual del índice de conversación conectada.

En todo el grupo, la tasa promedio de conversación conectada aumentó aproximadamente cuatro puntos porcentuales (una cantidad estadísticamente significativa) durante la tarea de dibujo. Sin embargo, al profundizar en este aspecto, los investigadores descubrieron que esto se debía casi exclusivamente a que la puntuación de conexión de los no amigos aumentó del 44% al 55%. Entre los amigos, la tasa de conversación conectada fue casi idéntica: 48% durante el juego libre y 50% durante el juego dirigido.

Esto no significa necesariamente que los amigos fueran menos colaborativos. Los amigos cercanos pueden recurrir más a las señales no verbales o a una idea compartida de cómo jugar juntos, lo que significa que la tarea dirigida a un objetivo no alteró sustancialmente sus patrones de comunicación.

Como anécdota, Goodacre comenta que la diferencia era evidente en las grabaciones. Las conversaciones entre personas que no eran amigos solían ser más funcionales y menos emocionantes o creativas, pero el objetivo común los animaba a escucharse y a responderse mutuamente.

"Los niños que ya son amigos pueden jugar y hacer cosas juntos en muchos contextos diferentes", finaliza Goodacre. "Por otro lado, si un maestro o un padre quiere que los niños que no son amigos colaboren, un objetivo compartido puede ayudarlos a comunicarse más eficazmente. Es posible que necesiten más apoyo para jugar juntos que simplemente darles juguetes y pedirles que jueguen bien".