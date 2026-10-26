Troponina y escala HEART: la combinación que podría evitar traslados a urgencias por dolor torácico

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MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor del 30% de las visitas a los servicios de urgencias de pacientes con dolor torácico podrían evitarse si los equipos de ambulancias utilizaran una prueba de troponina de alta sensibilidad en combinación con otros parámetros durante la clasificación prehospitalaria, según un trabajo realizado por el servicio de ambulancias de Rotterdam-Rijnmond en los Países Bajos.

Actualmente, alrededor del 95% de las personas con dolor torácico son trasladadas en ambulancia a los servicios de urgencias para su posterior análisis, pero solo una minoría presenta una afección cardíaca grave. El estudio presentado en el Congreso Europeo de Medicina de Urgencias (que se celebra en París, Francia) es el primero en investigar el efecto de combinar la prueba rápida de troponina de alta sensibilidad y la puntuación HEART en las derivaciones hospitalarias de estos pacientes.

NUEVAS PRUEBAS DE TROPONINA DE ALTA SENSIBILIDAD

Las pruebas de troponina miden el nivel de proteínas troponinas en la sangre; estos niveles aumentan cuando el músculo cardíaco está dañado. Normalmente, estas pruebas se realizan en el laboratorio del hospital cuando los pacientes llegan al servicio de urgencias.

Las nuevas pruebas de troponina de alta sensibilidad para diagnóstico en el punto de atención, como la desarrollada por QuidelOrtho y utilizada en este estudio, pueden proporcionar resultados inmediatos, a menudo en menos de 20 minutos, y han demostrado tener la misma precisión que las analizadas en un laboratorio central. Se están empezando a utilizar para tomar decisiones más rápidas sobre los pacientes con dolor torácico en el servicio de urgencias.

El HEART-score es un sistema de puntuación que considera factores como el historial médico del paciente, la edad, las anomalías en el electrocardiograma (ECG) y factores de riesgo como el tabaquismo, y los clasifica en riesgo bajo, medio o alto de sufrir un problema cardíaco. El HEART-score también incorpora el resultado de una prueba de troponina. Gracias a la disponibilidad de pruebas de troponina de alta sensibilidad y diagnóstico rápido, es posible calcular el HEART-score en el ámbito prehospitalario, lo que permite una estratificación de riesgo más temprana en pacientes con dolor torácico.

El estudio incluyó a 1.022 pacientes con dolor torácico entre 2022 y 2025. En la fase inicial del estudio, 539 pacientes con dolor torácico agudo recibieron la atención habitual antes de decidir si debían ser trasladados al hospital.

Esta atención consistía en el envío de una ambulancia al paciente, donde el personal médico lo examinaba y evaluaba, y luego decidía si trasladarlo al servicio de urgencias más cercano o a un hospital donde ya estuviera registrado. Si no había indicios de problemas cardíacos agudos u otra afección grave que requiriera tratamiento inmediato, el paciente permanecía en casa o era derivado a su médico de cabecera.

En la fase posterior del estudio, 483 pacientes recibieron el tratamiento intervencionista, que incluyó la toma de una muestra de sangre por parte del personal de ambulancia al llegar al paciente. Esta muestra se analizó mediante la prueba de troponina de alta sensibilidad en el punto de atención, mientras el personal realizaba todos los demás exámenes y evaluaciones habituales.

Tras evaluar y registrar los resultados, se calcularon los cuatro primeros elementos del HEART-score (historial médico, edad, ECG y factores de riesgo). Una vez completada la prueba de troponina, los resultados se añadieron al HEART-score para determinar el riesgo del paciente de sufrir un evento cardiovascular adverso mayor (MACE), como un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio o la muerte como consecuencia de problemas cardíacos o vasculares.

Si la puntuación HEART era baja y el valor de la prueba de troponina era inferior a cuatro nanogramos por litro, y no había sospecha de otra afección grave, como una embolia pulmonar, un neumotórax o una pancreatitis, entonces el paciente permanecía en casa o era derivado a su médico de cabecera.

"Se le daban instrucciones claras al paciente para que volviera a llamar a los servicios de urgencias si los síntomas no desaparecían, empeoraban o reaparecían. Cuando no se cumplían estos criterios, el paciente era trasladado a un servicio de urgencias. Realizamos un seguimiento a los pacientes durante un mínimo de un mes, pero en la mayoría de los casos el seguimiento superó los seis meses", señala la doctora Barbra Backus.

SE REDUJERON SIGNIFICATIVAMENTE LAS DERIVACIONES HOSPITALARIAS

Durante la fase previa, cuando los paramédicos no utilizaban la prueba de troponina de alta sensibilidad en el punto de atención, 19 pacientes (3,5%) permanecieron en casa, mientras que, durante la fase posterior, cuando se utilizó la prueba, 165 pacientes (34,2%) permanecieron en casa. En otras palabras, más de un tercio de los pacientes evitaron acudir a urgencias cuando fueron evaluados por los paramédicos mediante la prueba de troponina de alta sensibilidad y la puntuación HEART.

Según la experta, se redujeron significativamente las derivaciones hospitalarias, evitando la saturación de los hospitales y el uso innecesario de recursos médicos, al tiempo que se permitió que más pacientes evitaran el estrés del entorno hospitalario. Esto es beneficioso tanto para los pacientes como para los hospitales.

Tras completar el seguimiento en un 86%, los investigadores descubrieron que 109 pacientes (12,4%) desarrollaron un evento cardiovascular adverso mayor (MACE) en los 30 días siguientes: 15% antes y 9,8% después de la implementación de la prueba de troponina de alta sensibilidad en el punto de atención. De los pacientes que permanecieron en casa tras la implementación, solo uno de cada 165 (0,6%) experimentó un MACE en los 30 días siguientes, en comparación con ninguno de los 19 pacientes (0%) antes de la implementación de la prueba.

La doctora Backus recalca que este sistema avanzado de triaje prehospitalario será obligatorio en los Países Bajos en 2027. "Creo que también es aplicable a los sistemas de salud de muchos otros países", añade.

Este estudio refleja la primera implementación en la práctica clínica real de una prueba de troponina de alta sensibilidad en el punto de atención en un servicio de ambulancias urbano de gran tamaño, lo que mejora la generalización de los hallazgos a la práctica clínica habitual. Entre las limitaciones se incluye el hecho de que no se incluyeron todos los pacientes en el estudio y que había más pacientes de bajo riesgo en el grupo posterior; sin embargo, ajustar esta diferencia no alteró los resultados del estudio de manera significativa.