Los tres problemas detectados en los niños nacidos durante el confinamiento por la COVID

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MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los primeros meses de vida son fundamentales para el desarrollo del cerebro y las habilidades sociales. Ahora, una investigación realizada en Inglaterra apunta a que los niños nacidos durante el primer confinamiento por la COVID-19 presentan más dificultades en funciones esenciales para el aprendizaje y la vida cotidiana, aunque los investigadores piden interpretar los resultados con cautela.

Los niños nacidos durante el primer confinamiento por la COVID-19 en Inglaterra presentaban niveles más bajos de función ejecutiva, habilidades cruciales para planificar, resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones, según sugieren las conclusiones de investigadores del City St George's, Universidad de Londres (Reino Unido) en un estudio publicado en 'Archives of Disease in Childhood'.

Estos niños tuvieron un primer año excepcionalmente difícil, con una interacción social severamente restringida entre el 23 de marzo de 2020 y el 19 de julio de 2021. Las normas gubernamentales vigentes en aquel momento incluían limitar el contacto con amigos y familiares, el distanciamiento social obligatorio, el uso de mascarillas y el cierre de grupos para bebés y espacios recreativos.

Según el estudio, las tres principales dificultades detectadas en los niños nacidos durante el primer confinamiento están relacionadas con la función ejecutiva, es decir, las habilidades que permiten organizar la conducta y el aprendizaje.

1. Más dificultades para planificar y organizar tareas.

2. Problemas para mantener la atención, recordar o seguir instrucciones.

3. Menor capacidad para adaptarse a cambios y resolver problemas de forma independiente.

EL ESTUDIO SE CENTRÓ EN UNA SUBMUESTRA DE 205 NIÑOS

Para evaluar el impacto de estas medidas en el desarrollo infantil, investigadores del Reino Unido pusieron en marcha el estudio BICYCLE (Born In COVID Year - Core Lockdown Effects), auspiciado por City St. George's, Universidad de Londres. Esta investigación se centró en una submuestra de 205 niños nacidos durante el primer confinamiento, entre el 23 de marzo y el 23 de junio de 2020.

Este estudio es el primero en incluir una muestra amplia de niños en edad escolar nacidos durante el confinamiento en Inglaterra. Los niños fueron evaluados directamente mediante pruebas estandarizadas de lenguaje y razonamiento no verbal.

Los padres o cuidadores también completaron cuestionarios sobre las funciones ejecutivas de sus hijos, incluyendo el control emocional, la memoria de trabajo, la planificación y organización, y la resolución independiente de problemas. Asimismo, se les preguntó sobre las habilidades motoras finas y gruesas de sus hijos.

Veinticinco niños fueron evaluados en persona y 180 niños fueron evaluados de forma remota a través de Zoom utilizando protocolos idénticos que incluían de 3 a 4 sesiones de 45 a 60 minutos de duración. No se encontraron diferencias entre estos grupos.

Los resultados preliminares del estudio indicaron que el funcionamiento ejecutivo, según lo informado por los cuidadores, estaba por debajo de los niveles típicos previos a la pandemia y por debajo de lo que se esperaría según la puntuación de razonamiento no verbal del niño. Un tercio de los niños de la muestra fueron calificados con necesidades de desarrollo del funcionamiento ejecutivo.

Los investigadores afirman que los hallazgos sugieren que la escasa diversidad social en los primeros años de vida ha afectado el funcionamiento ejecutivo cotidiano. Explican que a los niños les puede resultar difícil concentrarse en las tareas, recordar o seguir instrucciones, resistir las distracciones o modificar su comportamiento en función de la retroalimentación recibida.

POR QUÉ EL LENGUAJE NO SE VIO AFECTADO DE LA MISMA FORMA

En cuanto al lenguaje, se observó un panorama más desigual. En general, las puntuaciones en lenguaje se situaron en los niveles esperados para la edad o por encima de ellos. Sin embargo, cuando los investigadores utilizaron las puntuaciones de la capacidad de razonamiento no verbal del niño como referencia, descubrieron que el lenguaje expresivo (cómo un niño usa las palabras para expresarse) estaba por debajo de lo esperado.

Los investigadores sugieren que el lenguaje receptivo (cómo un niño comprende el lenguaje) puede haberse visto protegido en cierta medida por la mayor atención y comunicación de los padres y cuidadores durante el confinamiento.

Por el contrario, las habilidades de lenguaje expresivo pueden haberse visto afectadas debido a la pérdida de interacciones ricas y variadas con personas menos conocidas durante la pandemia.

Los investigadores informan que las habilidades motoras eran las esperadas para la edad en comparación con las normas previas a la pandemia.

El estudio es observacional, por lo que no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre causa y efecto, y una limitación del estudio es que no contó con un grupo de comparación equivalente.

Las funciones ejecutivas y las habilidades motoras se midieron mediante un informe del padre o tutor y no se evaluaron directamente, por lo que podrían estar sujetas a sesgos parentales. En fases posteriores del estudio, se dispondrá de mediciones directas de la función ejecutiva para compararlas con las de los niños nacidos después del confinamiento.

Otra limitación es que la muestra es autoseleccionada, aunque sí incluyó una amplia gama de orígenes demográficos, étnicos y geográficos de toda Inglaterra.

Sin embargo, las familias participantes tenían un nivel educativo más alto que la población inglesa en general, ya que alrededor de tres cuartas partes de los padres poseían un título universitario, lo que podría haber dado lugar a algunas puntuaciones superiores a la media.

"Este estudio subraya la necesidad de un seguimiento continuo de la cohorte de niños nacidos durante los confinamientos por la COVID-19. Es posible que se necesiten recursos adicionales para las intervenciones escolares y familiares que apoyen las necesidades de desarrollo de las funciones ejecutivas de estos niños", concluyen los investigadores.