Ni café ni tres horas de espera: los mitos sobre el alcohol al volante

MADRID, 7 Abr. (EDIZIONES) -

Beber alcohol y esperar unas horas para conducir, pensar que el cannabis mejora la concentración, o creer que un café pueden bajar la alcoholemia son algunos de los mitos más extendidos entre los conductores. Sin embargo, la evidencia científica desmonta muchas de estas creencias y advierte de sus riesgos.

De hecho, casi la mitad de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico presentaban alcohol, drogas, o psicofármacos en su organismo, según datos del Instituto Nacional de Toxicología. Así, los expertos en medicina del tráfico recuerdan que consumir sustancias y ponerse al volante es incompatible con una conducción segura, y explican por qué estos falsos mitos pueden tener consecuencias mortales.

Según los datos ofrecidos por el Instituto de Toxicología en 2024 en víctimas mortales de accidentes de tráfico, un 48,2% tuvieron un resultado toxicológico positivo, y en 2023 y 2022 el porcentaje de positivos supero al de negativos.

"De este 48,2%, el 71,2% dio positivo en alcohol; un 34,1% en drogas (cocaína y cannabis fundamentalmente); otro 23,7% en psicofármacos; y además un 88,1% de todas las drogas correspondía a la asociación de alcohol y de cocaína en la mitad de los casos (54,2%), de alcohol y cannabis en un 18,5% de los casos, pero también de alcohol-cocaína-cannabis en el 15,5%", según detalla en una entrevista con Europa Press Salud el experto en medicina del tráfico, exrepresentante de la extinta Sociedad Española de Medicina del Tráfico (SEMT) y actual asesor médico de la fundación INVESPRO, Enrique Mirabet.

ES INCOMPATIBLE BEBER, FUMAR MARIHUANA, Y CONDUCIR SEGURO

A su juicio, lo primero que hay que dejar claro sobre el hecho de beber, consumir, y conducir con seguridad es que es algo "incompatible". "Si se bebe y se consume, no se debe conducir, sin tratar de predecir si estaré por encima o por debajo del límite legal después de dos, de tres, o de cuántas horas. En cualquier caso, determinar si se ha eliminado, por ejemplo, el alcohol consumido dependerá principalmente del tipo de bebida (por su grado de alcohol) y, claro está, de la cantidad que se haya consumido", advierte este especialista.

Otro mito muy extendido en cuanto al consumo de drogas al volante, según prosigue, es que algunas personas creen estar más alerta o concentradas después de consumir cannabis, algo a su juicio "peligroso" dado que, entre otros puntos, la evidencia científica muestra que una concentración de THC en sangre de 2.0 ng/ml es equivalente a una alcoholemia de 0.5 g /l.0 , una "cantidad a partir de la cual hay una manifiesta y probada afectación de las capacidades, pero que también muestra deficiencias en tareas de conducción".

A su vez, precisa que una concentración de THC en sangre de 2.0-5.0 ng/ml representa un deterioro en el 70% de las capacidades; mientras que una cantidad superior a los 30.0 ng/ml deterioro del 100% de capacidades.

Es más, recuerda que en pruebas de laboratorio se encuentran ya concentraciones de THC en sangre a los 3 minutos de fumar un cigarrillo de marihuana (13,5 mgr). "Luego cuando un conductor va 'fumado', es decir, cuando ha consumido hace poco tiempo, hay una clara alteración de sus capacidades para la conducción. Y es muy difícil determinar cuándo dicho conductor puede recuperar unas condiciones óptimas para la conducción porque, volvemos a repetir, nadie sabe qué cantidad de THC hay en lo que venimos a denominar vulgarmente 'un porro'", insiste este experto.

Además, se ha de ser especialmente cauteloso, según prosigue este experto en Medicina del Tráfico, con cualquier afirmación en ese sentido en su opinión porque, según argumenta, más allá de la evidencia científica, la incidencia del consumo en la conducción se puede ver influenciada por otros factores, como por ejemplo la asociación de diferentes sustancias, no sólo de drogas, sino también de alcohol, o de ciertos medicamentos.

CUÁNTO TIEMPO DURAN LAS SUSTANCIAS EN LA SANGRE

Por otro lado, y dado que muchas personas piensan que si consumen drogas un día antes ya no habrá problema para conducir, le preguntamos a este asesor médico de la fundación INVESPRO durante cuánto tiempo pueden detectarse sustancias como el cannabis u otras drogas en los controles de tráfico.

Señala que las pruebas de drogas que se realizan a los conductores se basan en estudios científicos, luego están basadas en evidencia, por lo que se debe aclarar en primer lugar que las pruebas realizadas en fluido oral (muestra de saliva) presentan una alta concordancia con las de esa misma sustancia en sangre.

"Todo depende en gran medida de la cantidad de sustancia consumida. Sólo que cuando hablamos por ejemplo de cannabis, la cantidad es desconocida incluso por el propio consumidor, porque, a diferencia del alcohol, que es una sustancia reglada, nadie sabe la concentración de THC que hay en un porro. Lo principal es tener claro que consumir y conducir es incompatible. Si alguien ha consumido, no debe conducir, sin plantearse ninguna otra opción", insiste.

También hay quien cree que trucos como beber café, ducharse, beber agua, o comer algo pueden ayudar a eliminar antes el alcohol del organismo. ¿Tiene esto alguna base científica?, le cuestionamos, y el doctor Mirabet zanja la duda muy rápido.

"El alcohol tiene un ciclo de metabolización y de eliminación, donde intervienen enzimas como la 'alcoholdesidrogenasa', y ese ciclo cumple ineludiblemente sus tiempos. Lo que se plantea (café, ducha, etc) puede enmascarar ciertos efectos puntualmente, como por ejemplo la falta de atención, la somnolencia, etc., pero realmente se trata de un enmascaramiento esporádico de alguno de los múltiples efectos negativos sobre la conducción. Luego podemos decir que es incluso contraproducente, porque produce una falsa impresión de seguridad en la conducción", relata el experto.

EFECTOS DE LAS DROGAS EN LA CONDUCCIÓN

En última instancia, destaca este especialista en medicina del tráfico que no todas las drogas tienen los mismos efectos, ni se manifiestan de la misma manera. "Principalmente hay tres tipos de sustancia: depresoras (alcohol, benzodiazepinas, barbitúricos, opiáceos, disolventes, etc), estimulantes (cocaína, anfetaminas); y psicomiméticas (alucinógenos como cannabis, ketamina, fenciclidina, entre otros)", detalla.

Todas ellas dice que interfieren "sin ninguna duda" sobre la conducción, al alterar las capacidades. "Por ejemplo, un efecto depresor sería la pérdida atencional, la descoordinación, o la somnolencia. Entre los efectos estimulantes estarían la agresividad y sobre todo la alteración del umbral de riesgo. Y entre los psicomiméticos, las alucinaciones o las alteraciones de la percepción", relata al tiempo que advierte de que el consumo de sustancias, conlleva otras afectaciones graves a nivel neurológico, cardiovascular, respiratorio etc. que pueden tener una incidencia directa también en la siniestralidad.

Uno de los errores más extendidos entre los conductores es creer que basta con esperar unas pocas horas tras el consumo de alcohol para estar en condiciones de conducir con seguridad. Sin embargo, los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) desmienten esa percepción: el hígado elimina el alcohol a una velocidad constante de entre 0,10 y 0,15 gramos por litro de sangre a la hora, un ritmo que no puede acelerarse ni con café, ni con agua, ni con ningún otro método.

Según el propio organismo, una persona con una tasa de alcoholemia de 1 g/l puede necesitar entre seis y diez horas para reducirla por debajo del límite legal permitido.

EL MITO DE LAS TRES HORAS

Los tiempos varían según la cantidad consumida, la persona que la consume y lo que se consume, pero siempre son mayores de lo que la mayoría calcula. De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad recogidos por el Real Automóvil Club de España (RACE), una cerveza o una copa de vino puede tardar entre dos y tres horas en eliminarse; dos copas hasta más de seis; y una noche en la que se han mezclado distintos tipos de alcohol puede requerir más de doce horas para que el organismo lo procese por completo.

"La única tasa realmente segura es 0,0 g/l", recuerda la DGT y el experto consultado, lo que significa que, si se ha bebido, no existe un número de horas que garantice una conducción segura.