Archivo - Tres de cada cuatro personas creen que ven igual o mejor que sus coetáneos, pero el 47% admite que su vista ha empeorado - FANGXIANUO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 76 por ciento de las personas cree que ve igual o mejor que sus coetáneos, pero el 47 por ciento admite que su vista ha empeorado en el último año, según ha revelado el estudio '¿Seguro que ves bien?', llevado a cabo por la cadena de ópticas Optica2000.

La investigación, realizada con motivo de la celebración, este jueves, 8 de octubre, del Día Mundial de la Visión, ha analizado la percepción de los españoles en relación con los cambios en la visión y qué vínculo existe entre ella y los hábitos de revisión. Para ello, se han realizado 1.000 entrevistas a personas de entre 18 y 65 años, con las que se ha constatado que el 52 por ciento valora su visión como buena o muy buena.

"Los resultados muestran que muchas personas no son conscientes de cómo cambia su visión", ha explicado el Professional Services & Visual Health Specialist de Optica2000, Marc Perea, quien ha añadido que "la vista suele empeorar de forma gradual". "Sin darnos cuenta, vamos adaptando nuestros gestos para compensarlo", ha señalado, para añadir que, por eso, no se debe esperar a notar que se ve peor para acudir a una revisión.

En este sentido, ha subrayado que "revisarse la vista de forma periódica con un óptico-optometrista cada uno o dos años" es "la mejor manera de detectar a tiempo cualquier cambio". Ello es necesario "aunque no notemos ningún problema", para tener la seguridad de que se ve tan bien como se cree, ha puesto de manifiesto.

De esta manera lo ha expuesto Perea a tenor de los datos obtenidos, que indican también que la percepción de empeoramiento es mayor entre las mujeres (52%), entre quienes hacen un uso alto de pantallas (52%) y, sobre todo, entre las personas de 45 a 54 años, donde alcanza el 60 por ciento.

En cuanto a la manera de compensar esta pérdida de calidad visual, y es que el 81 por ciento realiza de forma habitual algún gesto de adaptación visual -aunque nunca lo haya relacionado con su vista-, el estudio expone que la más extendida es entrecerrar los ojos para ver mejor (39%) -algo que aumenta hasta el 44 por ciento entre quienes hacen un uso elevado de pantallas-, seguida de acercar o alejar el papel o la pantalla hasta encontrar el punto en el que se ve nítido (34%).

CASI DOS DE CADA TRES SUFREN CON FRECUENCIA ALGUNA MOLESTIA VISUAL

Además, el análisis arroja el dato de que el 63 por ciento sufre con frecuencia alguna molestia visual, como que cueste leer la letra pequeña si no aleja el papel o la pantalla (32%). De hecho, solo el 35 por ciento podría leer sin ningún problema el prospecto de un medicamento o la letra pequeña de un contrato a la distancia normal de lectura, y uno de cada cinco atribuye sus molestias a la edad, como algo normal que no tiene solución.

El estudio también muestra que el 83 por ciento de los españoles ha pensado alguna vez que puede ser que no se vea tan bien como se cree, porcentaje que sube entre las mujeres (87%) y las personas de 45 a 54 años (90%). Las tareas de precisión, como enhebrar una aguja o manipular piezas pequeñas, son el momento en que más a menudo produce esta duda (23%), seguidas de conducir de noche o con lluvia (15%) y leer los subtítulos de la televisión o la letra pequeña de un envase (13%).

De cualquier forma, evidencia que aunque dos de cada tres personas se han revisado la vista en los últimos dos años, el 30 por ciento lleva 24 meses o más sin hacerlo. Al respecto, la cifra sube entre los hombres, con un 34 por ciento; las personas de 35 a 44 años, con un 38 por ciento, y quienes no usan ninguna corrección visual, con un 39 por ciento.