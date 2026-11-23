Archivo - Hombre con depresión. - VISIONS/ISTOCK - Archivo

MADRID 23 (EUROPA PRESS)

El estrés y el trauma pueden dejar marcas moleculares en el cerebro que podrían ayudar a explicar el desarrollo del trastorno de estrés postraumático (TEPT), según afirma un trabajo de la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos).

El estudio, publicado en la revista 'Cell Reports' de Cell Press, analizó los cerebros post mortem de 101 personas con TEPT. De esta forma los expertos observaron que los genes asociados con este trastorno variaban más de lo esperado en diferentes regiones cerebrales en lo que respecta a la metilación del ADN, un proceso biológico natural que actúa como un regulador genético, llegando incluso a bloquear por completo el código genético.

Las firmas moleculares del TEPT también variaron significativamente entre individuos, incluso más que en personas con trastorno depresivo mayor. Esta variabilidad podría abrir la puerta a opciones de tratamiento más personalizadas para las personas con TEPT en el futuro.

Frances Champagne, autora principal del estudio y profesora de la Universidad de Texas en Austin, exponía que la pregunta clave era conocer qué es lo que realmente diferencia al cerebro de las personas con TEPT. "El estudio halló una mayor variación en los patrones de metilación del ADN en las distintas regiones cerebrales de las personas con TEPT que en las personas con trastorno depresivo mayor. También reveló diferencias considerables entre los individuos con TEPT", señala.

El estudio consistió en un análisis detallado del perfil de metilación de cerebros post mortem de 302 personas. Todos los cerebros se obtuvieron del Instituto Lieber para el Desarrollo Cerebral y se compararon con el historial clínico y los registros médicos de los donantes para asignar criterios diagnósticos. El análisis incluyó cerebros de 101 personas con trastorno de estrés postraumático (TEPT) y dos grupos de comparación: 100 cerebros de individuos sin trastornos psiquiátricos y 101 cerebros de personas con trastorno depresivo mayor. En cada cerebro, se analizaron tres regiones diferentes: la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo.

"Estas son las regiones cerebrales que parecen ofrecer información única sobre el cerebro afectado por el TEPT. Muchos estudios de epigenética utilizan la sangre y la saliva como indicadores para observar lo que sucede en el cuerpo, pero creemos que es fundamental analizar directamente el cerebro para detectar este tipo de trastornos de salud mental", recalca Champagne.

El estudio revela cambios específicos en el cerebro relacionados con el TEPT, incluyendo una reducción relativa de oligodendrocitos en la amígdala de personas con TEPT, especialmente en aquellas expuestas a traumas en la edad adulta. Los investigadores también hallaron que el TEPT se asociaba con diferencias más pronunciadas en la metilación del ADN en la corteza prefrontal, mientras que el trastorno depresivo mayor se asociaba con diferencias en la metilación de la amígdala. Estos patrones moleculares se relacionaban con diferencias en la composición de distintos tipos de células cerebrales.

Dentro del grupo con trastorno de estrés postraumático (TEPT), las variaciones moleculares parecían estar influenciadas por diversos factores, como el sexo y la raza de la persona, así como si la exposición al trauma ocurrió en la infancia o en la edad adulta. Una futura línea de investigación se centrará en utilizar estas variables para refinar y mejorar el diagnóstico. Los investigadores afirman que esto podría conducir a un enfoque más personalizado para el tratamiento de los trastornos de salud mental.

Dado que el estudio analizó tejido cerebral 'post mortem', los investigadores no pudieron confirmar si las diferencias de metilación contribuyeron al TEPT, fueron consecuencia del TEPT o estuvieron influenciadas por otros factores. Los autores también señalan que carecían de información detallada sobre el tipo y la gravedad de los síntomas en cada individuo, lo cual sería importante para desarrollar métodos de diagnóstico más personalizados.

"Cuanto más sepamos sobre todas las variables que influyen en los resultados clínicamente relevantes, mejor podremos evaluar a los pacientes y adaptar sus tratamientos", concluye Champagne.