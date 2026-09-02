Los tratamientos contra el cáncer de sangre han logrado en 75 años: 25,8 millones de años de vida ganados

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MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

En los últimos 75 años, los avances en el tratamiento de los principales cánceres hematológicos han salvado más de 25 millones de años de vida en Estados Unidos, según los resultados de un análisis dirigido por investigadores de Blood Cancer United (Estados Unidos) y publicado en 'Blood Advances'.

Pese a ello, los avances no han beneficiado a todos por igual: el progreso en la supervivencia sigue siendo limitado para las personas diagnosticadas con leucemia mieloide aguda (LMA) y para la mayoría de los principales tipos de cáncer de sangre entre las personas de raza negra.

Los cánceres de la sangre, incluidos la leucemia, el linfoma y el mieloma, representan aproximadamente el 10% de todos los diagnósticos de cáncer en Estados Unidos, y se prevé que más de 192.000 personas sean diagnosticadas con un cáncer de la sangre este año. A diferencia de muchos otros tipos de cáncer, donde la detección precoz y la prevención han logrado una disminución sustancial de la mortalidad, los pacientes con cáncer de la sangre dependen principalmente del descubrimiento, el desarrollo y la disponibilidad de nuevas terapias.

La investigación es un análisis retrospectivo que examina el progreso desde 1949, cuando surgieron las primeras quimioterapias contra el cáncer de sangre, hasta 2024. Utilizando datos del Programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER) del Instituto Nacional del Cáncer, estimaron los años de vida salvados (años de vida acumulados ganados en pacientes gracias a los avances terapéuticos) comparando los años de vida perdidos reales con los años de vida proyectados que se perderían en ausencia de avances en el tratamiento para diferentes subtipos de cáncer de sangre.

"Muchos cánceres de la sangre no tienen cura, pero son altamente tratables, lo que permite a los pacientes con acceso a una atención eficaz vivir más tiempo y, a menudo, con una vida relativamente normal", explica el doctor E. Anders Kolb, autor principal del estudio y presidente y director ejecutivo de Blood Cancer United, la mayor organización sin fines de lucro del mundo que financia la investigación sobre el cáncer de sangre. "Por esta razón, el tiempo (más cumpleaños, más graduaciones, más celebraciones) es una medida apropiada y significativa del progreso en este campo".

Según su análisis, los investigadores estimaron que los avances en los tratamientos contra el cáncer de sangre han salvado 25,8 millones de años de vida en los últimos 75 años. Casi 20 millones de esos años se salvaron en pacientes con linfoma de Hodgkin, leucemia linfoblástica aguda y linfoma no Hodgkin. Por el contrario, la menor cantidad de años de vida salvados correspondió a la leucemia mieloide aguda (720. 000), lo que sugiere que aún existe una necesidad insatisfecha para estos pacientes, en particular para aquellos mayores de 65 años. Se observaron mejoras intermedias en el mieloma múltiple, la leucemia linfocítica crónica y la leucemia mieloide crónica.

NO TODOS LOS CÁNCERES DE SANGRE HAN AVANZADO AL MISMO RITMO

El análisis también identificó disparidades raciales persistentes en la supervivencia, con peores resultados para los pacientes negros en todos los subtipos de cáncer de sangre, excepto en el mieloma múltiple.

Los investigadores proyectaron que, si se mantiene el ritmo actual de innovación, los avances en el tratamiento del cáncer de sangre salvarán 18,9 millones de años de vida adicionales entre 2026 y 2040, mientras que acelerar la innovación y aumentar el acceso al tratamiento podría salvar un millón de años de vida adicionales para 2040.

"Estas proyecciones no están garantizadas", subraya el doctor Kolb. El progreso requiere una inversión sostenida en investigación, una vigilancia constante para asegurar que los pacientes tengan acceso a la atención que necesitan y una defensa continua.

"Nuestro análisis mostró puntos de inflexión claros en los años de vida salvados tras descubrimientos significativos que cambiaron la práctica clínica en los tratamientos del cáncer de sangre. La disminución de la inversión en investigación y las barreras para acceder a una atención médica asequible ponen en peligro este impulso y reducen la probabilidad de que mantengamos la trayectoria actual", afirma.

Dada la naturaleza del análisis, este presenta varias limitaciones, principalmente su dependencia de los datos del programa SEER, que han variado a lo largo de los años debido a la evolución de los procesos de clasificación y diagnóstico de enfermedades.

Además, la herramienta SEER no proporciona datos anteriores a 1975, lo que obliga a los investigadores a utilizar datos menos fiables para realizar extrapolaciones retrospectivas de la mortalidad y la incidencia de la enfermedad. Por último, el análisis no incluyó los síndromes mielodisplásicos ni las neoplasias mieloproliferativas, lo que podría subestimar el total de años de vida salvados.

Blood Cancer United planea elaborar un informe anual para medir el progreso en los distintos tipos de cáncer de sangre y avanzar hacia su ambicioso objetivo de acelerar la trayectoria para que las personas con cáncer de sangre puedan ganar más de un millón de años de vida adicionales para 2040.