El tratamiento con 'Viagra' y otro fármaco que podría frenar la enfermedad de Peyronie

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MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La enfermedad de Peyronie (EP) se produce por la formación de tejido cicatricial fibrótico en el pene, lo que provoca dolor, curvatura, disfunción sexual y, en muchos casos, un importante malestar psicológico. Se estima que afecta al 10% de los hombres a lo largo de su vida, pero a pesar de su prevalencia, las opciones de tratamiento son limitadas, sobre todo en la fase inicial de la enfermedad.

La combinación de dos clases de fármacos ampliamente recetados podría proporcionar el primer tratamiento eficaz para la enfermedad de Peyronie en su fase inicial, según un trabajo de la Universidad Anglia Ruskin (Reino Unido), publicado en 'The Journal of Sexual Medicine'.

El estudio, realizado por la Universidad Anglia Ruskin (ARU) y el Hospital Universitario de Londres (UCLH), descubrió que la combinación de inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), como el sildenafilo (Viagra) y el tadalafilo (Cialis), con moduladores selectivos de los receptores de estrógeno (SERM), incluido el tamoxifeno, puede ralentizar o incluso detener la progresión de la enfermedad cuando se administra en una etapa temprana.

El estudio clínico, realizado por el profesor David Ralph del UCLH, evaluó los resultados en 133 hombres diagnosticados con enfermedad de Peyronie aguda que fueron tratados con la combinación de fármacos durante tres meses. Sus resultados se compararon con los de un grupo más pequeño de pacientes que recibieron atención estándar, la cual incluía la administración de vitamina E o ningún tratamiento. La atención estándar no incluía cirugía.

NO EXISTEN TERAPIAS ORALES APROBADAS PARA PEYRONIE

El estudio reveló que el 43 por ciento de los pacientes que recibieron el tratamiento combinado experimentaron una mejora en la curvatura del pene, casi tres veces superior a la del grupo de tratamiento estándar (15 por ciento).

Al inicio del tratamiento, el 65% de los pacientes del grupo de tratamiento combinado refirieron dolor durante las erecciones. Tras tres meses, esa cifra se redujo a tan solo el 1,5%. En comparación, la prevalencia del dolor en el grupo de tratamiento estándar disminuyó del 50% al 27%.

Los hallazgos clínicos se basan en trabajos de laboratorio previos. Actualmente, no existen terapias orales aprobadas que hayan demostrado prevenir la progresión temprana de la enfermedad, lo que obliga a los pacientes en la fase aguda a esperar hasta que la afección se estabilice antes de que se les puedan ofrecer tratamientos, incluidas inyecciones o cirugía.

Dado que tanto los inhibidores de la PDE5 como los SERM ya se utilizan ampliamente en la práctica clínica y cuentan con perfiles de seguridad establecidos, este enfoque podría adoptarse fácilmente si se confirma en estudios de mayor envergadura.

"Estos resultados sugieren que la intervención temprana dirigida a la fibrosis podría cambiar la forma en que tratamos la enfermedad de Peyronie. La reutilización de fármacos existentes podría permitirnos pasar del control de los síntomas a la modificación de la enfermedad en sí", destacan los investigadores.

El profesor David Ralph, catedrático de Urología del UCLH, declara: "Este artículo confirma la investigación científica básica sobre cómo detener la progresión de la enfermedad de Peyronie. En trabajos anteriores, hemos observado que el tamoxifeno y los inhibidores de la PDE5 inhiben la transformación de fibroblastos en miofibroblastos y, por lo tanto, la contracción de la placa".

"Esto ya se ha puesto en práctica clínica, donde este estudio demuestra que, al combinar tamoxifeno con un inhibidor de la PDE5, se observa una menor progresión de la enfermedad y una mejoría en la curvatura significativamente mayor en comparación con el grupo de control. Es aquí donde la investigación básica se traslada a la práctica clínica, y esperamos que ahora se pueda iniciar un ensayo clínico prospectivo", finaliza.