El tratamiento precoz de la fascitis plantar evita que se cronifique, según podólogo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fascitis plantar no debe ignorarse, ya que un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado evitarán que se cronifique, señala el podólogo y director técnico de Podoactiva, Javier Alfaro.

En este sentido, el experto recomienda realizar un estudio biomecánico en 3D de la pisada para detectar alteraciones y diseñar plantillas personalizadas que reduzcan la tensión en la fascia. Asimismo, aconseja "usar calzado con suela gruesa, flexible y buena sujeción, evitando chanclas o zapatos planos sin soporte". Y añade que "los estiramientos diarios de la fascia plantar y la musculatura posterior de la pierna, junto con la aplicación de hielo tras la actividad física, ayudarán también a reducir la inflamación".

La fascitis plantar consiste en la inflamación de la fascia plantar, una banda de tejido elástico que conecta el talón con los dedos y sostiene el arco del pie. Además, es una de las causas más frecuentes de dolor en el talón y afecta a cerca del 10% de la población en algún momento de su vida, según la Unidad del Pie de Policlínica Gipuzkoa.

Entre las causas más habituales se encuentran el uso de calzado inadecuado, el sobrepeso, los deportes de impacto como correr o saltar, las alteraciones en la pisada y la retracción del tendón de Aquiles. Sus síntomas incluyen dolor punzante en el talón, sensación de tensión en la planta del pie y empeoramiento tras estar mucho tiempo de pie o al retomar la actividad física.

En casos agudos, tratamientos como las ondas de choque, la electrólisis percutánea intratisular (EPI) o el plasma rico en plaquetas (PRP) "han demostrado ser eficaces", expone Alfaro. En este sentido, añade que "el tratamiento debe ir más allá del dolor. Es fundamental corregir la causa biomecánica para evitar recaídas".