Un tratamiento experimental logra revertir el daño nervioso de la diabetes en ratones

Archivo - Ratón de laboratorio. - JACOBSTUDIO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de UTHealth Houston (Estados Unidos) ha logrado ralentizar e incluso revertir el daño nervioso causado por la diabetes en ratones, lo que acerca a los investigadores un paso más al desarrollo de un tratamiento para humanos. La investigación se publica en la revista 'Science Translational Medicine'.

La neuropatía periférica diabética describe el daño nervioso en las manos, las piernas y los pies causado por la diabetes. Con el tiempo, los altos niveles de azúcar en la sangre pueden dañar las fibras nerviosas, con síntomas que van desde entumecimiento, hormigueo o sensación de ardor, debilidad muscular, hasta dolor y calambres.

Hasta la mitad de los más de 40 millones de personas con diabetes en Estados Unidos desarrollarán neuropatía periférica, lo que la convierte en la complicación crónica más común de la diabetes.

"No existe un fármaco eficaz para tratar la neuropatía periférica", recuerda el autor principal, Xin (Alex) Ge, doctor y profesor del Instituto de Terapéutica de Texas, perteneciente al Instituto de Medicina Molecular para la Prevención de Enfermedades Humanas de la Fundación Brown, dentro de la Facultad de Medicina McGovern de UTHealth Houston (Estados Unidos). "Existen analgésicos y otros medicamentos, pero solo tratan los síntomas".

Para curar la diabetes tipo I y tipo II en ratones, el equipo se centró en una enzima conocida como metaloproteinasa de matriz-9 (MMP-9). Esta enzima puede degradar otras proteínas presentes entre los tejidos. Es responsable de una respuesta inmunitaria excesiva en el sistema nervioso periférico y de la progresión de la enfermedad, lo que dificulta la cicatrización de las heridas.

Ge y su equipo desarrollaron anticuerpos monoclonales, un tipo de tratamiento que bloquea la actividad de la metaloproteinasa de matriz-9 de una manera altamente específica. "Desarrollar un anticuerpo que ataque selectivamente la MMP-9 ha sido un desafío, ya que esta enzima está estrechamente relacionada con otras.

Para superar este reto, combinamos un diseño de biblioteca de anticuerpos inspirado en camélidos con un enfoque de selección funcional para identificar anticuerpos que inhiban específicamente la MMP-9", plantea el primer autor, Kibaek Lee, doctor en filosofía e investigador postdoctoral en el Instituto de Medicina Molecular. "Estas nuevas biotecnologías distinguen a nuestros anticuerpos de los demás", afirma.

Los ratones a los que se les inyectaron los anticuerpos regeneraron fibras nerviosas y mostraron una mejor cicatrización de las heridas en sus patas. "Esto nos da la esperanza de que no solo podamos aliviar el síntoma, sino también revertir la progresión de la enfermedad", resume Ge.

Este trabajo cuenta con el apoyo parcial de la Iniciativa HEAL de los NIH, un proyecto cuyo objetivo es desarrollar analgésicos seguros, eficaces y no adictivos.