Archivo - El "trastorno por trabajo a turnos" es "real" y "podría ser considerado como una enfermedad profesional", según experto - CHALABALA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El director de Instituto de Investigaciones del Sueño, el doctor Diego García-Borreguero, ha asegurado que el "trastorno por trabajo a turnos" es "algo real, con evidencias científicas, que está definido oficialmente", y "podría ser considerado como una enfermedad profesional".

"Al trabajar por turnos, dormimos en un contexto fisiológico que produce un sueño de peor calidad, menos profundo y con despertares frecuentes, lo que hace que nuestro cerebro no se recupere adecuadamente y no estemos lo suficientemente preparados para el máximo rendimiento", ha explicado durante su participación en la 'I Jornada sobre el Impacto del Trabajo a Turnos'.

A su juicio, de esta manera se produce "mayor propensión a cometer errores" en el desempeño profesional. Así lo ha indicado en esta cita organizada por la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (APROCTA), los sindicatos españoles de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) y de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), los colegios Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), Oficial de Metges de Barcelona (COMB) y de Oficiales de la Marina Mercante (COMME), y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

"El índice de morbilidad de un trabajador a turnos a los 50 años es el mismo que el de otro trabajador sin turnos de 65 años, por lo que su esperanza de vida es menor", ha continuado, para añadir que estos empleados "tienen un 65 por ciento más de probabilidades de tener deterioro cognitivo, siete veces más posibilidades de padecer hipertensión arterial o cuatro veces más probabilidades de desarrollar una enfermedad coronaria".

En este sentido, ha expuesto que "las probabilidades de sufrir un ictus isquémico aumentan un 4 por ciento por cada cinco años trabajando por turnos". Además, es "un factor de riesgo para padecer cáncer", ya que existe "un 20-50 por ciento más de probabilidades de tener un cáncer de mama, un 25-35 por ciento más para el de próstata y un 11-25 por ciento más para el colorrectal", ha asegurado.

LA FATIGA AFECTA A LAS DISRUPCIONES COGNITIVAS

"La fatiga y la desincronización circadiana afectan a las disrupciones cognitivas, al sistema físico, al afectivo y a la calidad del rendimiento del servicio, siendo responsables del 21-27 por ciento de los accidentes laborales", ha declarado, por su parte, el catedrático de Psicología Diferencial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Francisco Díaz-Morales, quien ha agregado que la "asincronía" que supone vivir en desalineación del ritmo biológico hace que la persona se acostumbre "a determinados síntomas, como la somnolencia, lo que puede generar una falsa sensación de autoconfianza".

Todo en un contexto en el que, según se ha indicado en este evento celebrado en Madrid, en la sede de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), se calcula que unos dos millones de personas trabajan por turnos en España, mientras que, a nivel europeo, serían en torno al 20 por ciento de los profesionales en activo.

"Gestionar el riesgo de fatiga es un factor esencial para la seguridad que implica el compromiso y la responsabilidad de los reguladores, las compañías y los profesionales", ha apuntado, en relación con el sector que representa, el subdirector del Departamento Técnico de SEPLA, Ángel González. Este y el resto de ponentes han mostrado su apuesta por "avanzar hacia modelos de organización del trabajo que reduzcan los efectos negativos de la turnicidad".