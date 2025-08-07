Un trasplante de médula ósea detiene la progresión de la microgliopatía en ratones y humanos

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La leucoencefalopatía es una enfermedad neurodegenerativa rara y mortal. En concreto, la ALSP es causada por mutaciones en CSF1R , un gen expresado principalmente en la microglía, que son las células inmunes residentes del cerebro. Actualmente, no existe cura para la ALSP y la falta de modelos animales adecuados ha limitado en gran medida la investigación sobre esta enfermedad.

Utilizando modelos de ratón recientemente desarrollados y una estrategia de reemplazo de microglía, investigadores de la Universidad Jiao Tong de Shanghái y la Universidad de Fudan (ambas en China) demuestran que el trasplante de médula ósea podría utilizarse como una terapia eficaz para la leucoencefalopatía con esferoides axónicos y glía pigmentada (ALSP) de inicio en la edad adulta. Los datos se recogen en 'Science'.

Para abordar esto, los investigadores desarrollaron un par de modelos de ratón portadores de mutaciones de CSF1R vinculadas a la enfermedad humana. Estos modelos exhibieron síntomas distintivos de ALSP, incluyendo pérdida generalizada de microglía, calcificación cerebral, anomalías de la mielina, daño axonal, disfunción motora y deterioro cognitivo. Para evaluar las estrategias terapéuticas.

De esta forma, utilizaron una estrategia basada en el trasplante de médula ósea denominada Mr BMT, que combina el trasplante de médula ósea tradicional (tBMT) con la depleción farmacológica de la microglía residente. Los autores descubrieron que la corrección génica mediante Mr BMT mejora eficazmente los síntomas de la ALSP en modelos murinos.

Si bien el tBMT por sí solo produce un reemplazo mínimo de microglía en condiciones normales debido a la competencia celular, la deficiencia inherente de CSF1R en la ALSP imita la inhibición farmacológica, lo que permite que el tBMT alcance una alta eficiencia de reemplazo.

Los investigadores evaluaron estos hallazgos en una cohorte clínica de 8 pacientes con ALSP y descubrieron que el tBMT corrigió con éxito las mutaciones de CSF1R y detuvo la progresión de la enfermedad durante un seguimiento de dos años, lo que sugiere que el reemplazo de microglía podría ser una estrategia terapéutica prometedora para la ASLP y, potencialmente, otros trastornos neurológicos impulsados por la microglía.