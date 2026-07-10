Un trasplante de células madre logra un importante avance frente al Parkinson en su primer ensayo en pacientes

Archivo - Mujer sujetando un vasopara tomar la medicación contra el parkinson - ANDREYPOPOV/ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Durante décadas, uno de los grandes objetivos de la investigación en Parkinson ha sido encontrar una forma de reemplazar las neuronas que el cerebro pierde con el avance de la enfermedad. Convertir esa idea en un tratamiento real ha sido uno de los mayores desafíos de la medicina regenerativa.

Ahora, un estudio pionero liderado desde la Universidad de Lund, Suecia, ha demostrado que el trasplante de células progenitoras de dopamina derivadas de células madre en el cerebro es factible. Ocho pacientes fueron trasplantados en el primer ensayo clínico, y no se observaron efectos secundarios graves relacionados con las células trasplantadas durante el primer año de seguimiento. Los resultados se publican en 'Nature Medicine'.

En la enfermedad de Parkinson, los pacientes pierden células nerviosas en el cerebro que producen dopamina, lo que provoca síntomas como lentitud de movimientos, rigidez, trastornos de la marcha y temblores. Los tratamientos actuales consisten en medicamentos que reemplazan la dopamina perdida, pero con el tiempo estos medicamentos suelen volverse menos efectivos y causar efectos secundarios.

La terapia probada en este ensayo tiene como objetivo reemplazar las células que producen dopamina mediante el trasplante de un producto de células nerviosas dopaminérgicas basado en células madre al cerebro, y el objetivo es que, después del trasplante, maduren y se conviertan en nuevas células nerviosas productoras de dopamina en el cerebro.

"La posibilidad de reemplazar las neuronas dopaminérgicas que se pierden en la enfermedad de Parkinson ha sido un objetivo de larga data en este campo", detalla Malin Parmar, profesora de Neurociencia Celular en la Universidad de Lund, Suecia, y directora del programa STEM-PD.

Los hallazgos representan un hito importante para los enfoques de medicina regenerativa en la enfermedad de Parkinson y respaldan el desarrollo clínico continuo de terapias basadas en células madre.

DÉCADAS DE INVESTIGACIÓN PARA INTENTAR REPARAR EL CEREBRO

STEM-PD se basa en décadas de investigación en terapia de reemplazo de células dopaminérgicas para la enfermedad de Parkinson en la Universidad de Lund y en el trabajo pionero en la traslación de la tecnología de células madre pluripotentes de los estudios experimentales a la evaluación clínica.

La terapia consiste en progenitores de neuronas dopaminérgicas derivados de células madre embrionarias humanas que maduran en neuronas productoras de dopamina tras su trasplante cerebral. El ensayo STEM-PD es el primer ensayo con células madre pluripotentes aprobado en Suecia y el primero para la enfermedad de Parkinson en Europa.

Ocho personas con enfermedad de Parkinson recibieron el producto celular trasplantado en dos dosis diferentes, seguido de 12 meses de inmunosupresión para prevenir el rechazo del injerto. Siete participantes completaron el seguimiento de 12 meses; un participante falleció a causa de una infección pulmonar no directamente relacionada con el producto celular. El procedimiento quirúrgico fue generalmente bien tolerado y no se observaron movimientos involuntarios inducidos por el injerto en los participantes trasplantados. Clínicamente, los pacientes se mantuvieron estables.

LOS PRIMEROS RESULTADOS APUNTAN A QUE LAS CÉLULAS SOBREVIVEN EN EL CEREBRO

Las imágenes obtenidas mediante tomografía por emisión de positrones (PET) de dopamina proporcionaron indicios tempranos de la supervivencia del injerto a los 6 y 12 meses posteriores al trasplante. Seis de los siete participantes redujeron sustancialmente su medicación dopaminérgica, un resultado que se evaluará con el tiempo.

"Esto representa un nuevo e interesante avance en la reparación del cerebro de personas con Parkinson mediante células dopaminérgicas, un enfoque pionero en Lund hace unos 40 años utilizando células dopaminérgicas fetales. El ensayo STEM-PD, que reúne la experiencia de científicos y clínicos de Lund y Cambridge (Reino Unido), nos ha permitido emprender y llevar a cabo una de las primeras terapias con células dopaminérgicas derivadas de células madre para pacientes con Parkinson, y esperamos que este sea el comienzo de un nuevo e interesante programa que, en última instancia, pueda beneficiar a toda la comunidad de personas con Parkinson", relata Roger Barker, catedrático de Neurociencia Clínica de la Universidad de Cambridge, director clínico de STEM-PD e investigador principal clínico en el centro del Reino Unido.

El equipo de investigación de STEM-PD continuará ahora con el seguimiento a largo plazo de los participantes para evaluar la seguridad, la función del injerto y el beneficio clínico.