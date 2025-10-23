El trabajo investigador del CNIC protagoniza la portada de 'National Geographic España' en noviembre

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) ha informado de que la edición española de la revista 'National Geographic' dedica en noviembre su reportaje de portada al corazón y a los últimos avances en cardiología, con una destacada participación del centro investigador.

Según ha detallado, el reportaje aborda distintos aspectos de la ciencia cardiovascular, como investigación genética, polipíldora, terapias génicas para corregir cardiopatías, bioimpresión 3D de músculo cardíaco, gemelos digitales y cirugía robótica, entre otros.

Además, destaca la labor del CNIC en el desarrollo de terapias de ARN que bloquean la síntesis del colesterol y en el uso de tecnologías de edición genética CRISPR para tratar 'in vivo' enfermedades cardíacas hereditarias.

La publicación también incluye entrevistas con el director general del CNIC, presidente del Mount Sinai Fuster Heart Hospital en Nueva York y Physician-in-Chief del Mount Sinai Hospital (Estados Unidos), Valentín Fuster; así como con la jefa del grupo de Investigación Traslacional en Insuficiencia Cardiaca e Hipertensión Pulmonar del CNIC y jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Clínic de Barcelona, Ana García Álvarez.

"Llevo toda la vida dedicado a estudiar el corazón y aún no comprendo cómo puede estar toda la vida contrayéndose con tanta eficiencia sin averiarse", ha afirmado el doctor Fuster, quien también ha destacado el estudio PESA CNIC-Santander como un proyecto de referencia en el ámbito de la investigación cardiovascular.

Este trabajo analiza la salud cardiovascular de más de 4.000 profesionales de Banco Santander de entre 40 y 54 años desde 2010, lo que ha permitido avanzar en el conocimiento de cómo se desarrolla la aterosclerosis desde etapas tempranas.

El reportaje también muestra a Fuster impartiendo una charla a jóvenes que acaban de terminar segundo de Bachillerato, en el marco del programa formativo ACÉRCATE, que el CNIC organiza cada año con el objetivo de ofrecer a estos estudiantes la oportunidad de entrar en contacto con la investigación biomédica y despertar su interés por la ciencia.