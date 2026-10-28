Trabajar de noche durante el embarazo se asocia con más problemas de desarrollo infantil, según un estudio

Archivo - Oficina luces de noche - GRAND WARSZAWSKI/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajar en turnos nocturnos durante el embarazo está relacionado con un mayor riesgo de anomalías en el neurodesarrollo que se detectan mediante pruebas de detección en el niño antes de los 4 años, según expertos de la Universidad de Kyushu (Japón).

Sin embargo, los hallazgos exploratorios, publicados en 'Occupational & Environmental Medicine' sugieren que la duración del sueño prenatal nocturno durante este período puede modificar esta asociación observada.

Los investigadores señalan que el trabajo nocturno durante el embarazo se ha asociado con resultados desfavorables para la salud tanto de la madre como del niño, incluidos problemas del neurodesarrollo, potencialmente relacionados con trastornos del reloj biológico y del sueño. Por lo tanto, querían explorar las asociaciones entre el trabajo nocturno de las madres y el neurodesarrollo de sus hijos, y averiguar si existen factores prenatales potencialmente modificables, como cambios en los patrones de turnos nocturnos y la duración del sueño.

Se basaron en datos de una encuesta nacional realizada a unas 100.000 mujeres embarazadas que participaron en el Estudio Japonés sobre el Medio Ambiente y la Infancia (JECS, por sus siglas en inglés) entre enero de 2011 y marzo de 2014.

Las mujeres fueron encuestadas durante el primer y el segundo/tercer trimestre del embarazo y respondieron preguntas sobre la cantidad de turnos nocturnos que trabajaron al mes.

Sus respuestas se dividieron en 3 grupos: ninguna reportó turnos nocturnos en ninguna de las encuestas (27.655 mujeres); turnos nocturnos en la primera encuesta, pero no en la segunda ("turnos nocturnos interrumpidos", 1.779 mujeres); y turnos nocturnos en ambas encuestas ("turnos nocturnos continuados", 2.084 mujeres).

La duración del sueño prenatal se calculó a partir de la hora de acostarse y de levantarse que las participantes reportaron durante el segundo y tercer trimestre. La duración del sueño se clasificó como corta si era inferior a 6 horas; moderada si era de 6 a 9 horas; y larga si era de 10 horas o más.

Las anomalías del neurodesarrollo infantil a los 4 años se evaluaron mediante una herramienta de cribado del desarrollo: la versión japonesa del Cuestionario de Edades y Etapas, Tercera Edición (J-ASQ-3).

Esto se compone de 5 dominios: comunicación; habilidades motoras gruesas; habilidades motoras finas (capacidad para realizar movimientos pequeños, precisos y deliberados); resolución de problemas; y funcionamiento personal-social (habilidades interpersonales, desarrollo emocional/conductual y conciencia de los límites/espacio personal).

En total, se incluyeron en el análisis 31.528 madres que trabajaron durante el primer trimestre y completaron el cuestionario de desarrollo infantil cuando sus hijos tenían 4 años.

Unos 4.189 (poco más del 13%) de los niños de 4 años fueron clasificados como de alto riesgo de una anomalía en al menos uno de los cinco dominios del J-ASQ-3: 1.210 (4%) para comunicación; 1.599 (5%) para habilidades motoras gruesas; 1.906 (6%) para habilidades motoras finas; 913 (3%) para resolución de problemas; y 1.495 (5%) para funcionamiento personal-social.

En comparación con los hijos de madres que no trabajaban en turnos nocturnos, los hijos de aquellas que dejaron de trabajar en turnos nocturnos tenían más probabilidades de presentar anomalías en las pruebas de desarrollo, pero solo en el ámbito de las habilidades motoras finas (un riesgo un 24% mayor).

Sin embargo, los hijos de madres que continuaron trabajando en turnos nocturnos durante el embarazo presentaron mayores riesgos de anomalías en el desarrollo en 3 áreas, en comparación con los hijos de madres que no trabajaron en turnos nocturnos.

Estos riesgos se concentraban en los ámbitos de las habilidades comunicativas (29% más de riesgo); las habilidades motoras finas (34% más de riesgo); y el funcionamiento personal y social (31% más de riesgo).

Únicamente el dominio de las habilidades motoras finas mostró una asociación significativa, independientemente de si se continuaban o se interrumpían los turnos nocturnos. "Una posible explicación es que la inflamación materna asociada al trabajo nocturno persistente puede afectar preferentemente a las vías neuronales implicadas en la motricidad fina", sugieren los investigadores.

Un análisis exploratorio independiente demostró que la asociación observada entre el patrón de turnos nocturnos y el riesgo de neurodesarrollo del niño variaba según la cantidad de horas que dormían las madres.

Una duración del sueño prenatal de 10 horas o más se asoció con un riesgo un 80% mayor de anomalías en cualquiera de los 5 dominios, en comparación con una duración del sueño prenatal de 6 a 9 horas.

Los investigadores sugieren que una duración prolongada del sueño prenatal también podría reflejar fatiga subyacente, depresión subclínica, inflamación o anemia, en lugar de representar una exposición perjudicial en sí misma.

Este es un estudio observacional y, como tal, no puede establecer una relación de causa y efecto. Los investigadores reconocen que no pudieron tener en cuenta los sistemas de rotación de turnos, el cronotipo individual, la carga de trabajo, la exposición a la luz ni el momento de finalización del turno de noche, factores que podrían haber influido en los resultados.

Sin embargo, a la luz de estos hallazgos, los empleadores podrían considerar la posibilidad de establecer horarios de trabajo flexibles para las trabajadoras embarazadas que trabajan en el turno de noche, afirman.