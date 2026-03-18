Trabajan en un modelo de IA para predecir el riesgo de recaída en cáncer de endometrio a partir de biopsia líquida

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MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consorcio europeo ECLAI está trabajando en el desarrollo de un algoritmo basado en aprendizaje autónomo e inteligencia artificial (IA) para predecir el riesgo de recaída en cáncer de endometrio desde el momento del diagnóstico, gracias a los datos obtenidos a partir de la biopsia líquida.

Así lo ha señalado la jefa del Laboratorio de Investigación Traslacional de la Fundación MD Anderson Cancer Center España, Gema Moreno, en el XI Simposio de Biopsia Líquida, centrado en esta prueba que identifica concentraciones cada vez más pequeñas de ADN tumoral circulante en sangre, lo que permite conocer en tiempo real el estado de la enfermedad.

Según ha explicado, el proyecto está estudiando datos epidemiológicos, histológicos, de cirugía y moleculares de 370 pacientes de España, Noruega, Estonia y Polonia, para identificar las variables con más peso a la hora de determinar la progresión de la enfermedad y aportar datos que permitan mejorar su manejo clínico.

La inteligencia artificial ayuda a integrar la distinta información para generar modelos de predicción de respuesta o de progresión de la enfermedad más completos y sólidos, tanto desde el punto de vista del diagnóstico como del seguimiento del paciente.

En el consorcio ECLAI participan la Camilla Krakstad, de la Universidad de Bergen (Noruega); Marcin Stanislaw Bobinski, del Hospital Universitario de Lublin (Polonia); Andrés Salumets, de Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus, (Estonia); Laura Muinelo, del Hospital Clínico Universitario de Santiago; y la propia Gema Moreno.

IA APLICADA POR PROFESIONALES

Moreno ha destacado el valor de la inteligencia artificial en el proyecto, pero ha apuntado que debe ir acompañada de los profesionales especializados y el uso correcto de información "fiable" y "robusta" para poder obtener "algoritmos sólidos".

La investigadora también ha subrayado durante el encuentro, celebrado en Santiago de Compostela (Galicia), la necesidad de estandarizar protocolos y criterios entre hospitales y comunidades autónomas, ya que esto ayudaría a identificar clasificadores o predictores que garanticen resultados reproducibles y aplicables en la práctica clínica, que en última instancia tendrá beneficio para el paciente oncológico.

La metodología que se está utilizando actualmente es la identificación de mutaciones, alteraciones en el ADN en el tumor de origen, en este caso de endometrio. El reto es estandarizar el protocolo para poder utilizar la biopsia líquida en la rutina clínica y aplicar los resultados y aprendizajes de otros tumores al cáncer de endometrio.

Asimismo, Moreno ha destacado la importancia del trabajo multidisciplinar frente al cáncer. "Si algo hemos aprendido en esta nueva era es que el cáncer es una enfermedad tan heterogénea que necesita que estemos implicados todos para trasladar estos avances al beneficio real de las pacientes", ha afirmado.