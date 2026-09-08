Tos crónica: una neumóloga explica cuándo hay que consultar y qué enfermedades puede esconder

Archivo - Neumóloga aconseja consultar con un experto si se sufre tos durante más de ocho semanas y dificulta las tareas diarias - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MICHAEL HEIM - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La neumóloga del Hospital Universitario Hospiten Bellevue y Hospiten Tamaragua de Tenerife, la doctora Belén Montero Fole, ha recomendado consultar con un especialista si se sufre tos durante más de ocho semanas "y dificulta la realización de tareas cotidianas".

"La tos crónica puede entenderse como una patología propia y no como un síntoma de otras, por lo que puede llegar a necesitar tratamiento específico", ha indicado al respecto, tras lo que ha señalado que se puede clasificar "desde aguda hasta crónica según su duración, que puede oscilar entre tres y ocho semanas".

Montero Fole, que ha informado de que la crónica afecta aproximadamente a entre el cinco y el 10 por ciento de la población adulta mundial, siendo uno de los principales motivos de consulta en los Servicios de Neumología, ha destacado que su manejo diagnóstico "debe evaluar la medicación habitual del paciente y otras patologías que puedan derivar de esta enfermedad, como el síndrome de tos de vías respiratorias altas, el asma, la bronquitis eosinofílica o el reflujo gastroesofágico".

Así, tras exponer que pese a que las personas que consultan por este motivo lo hacen con el temor de que sea un síntoma de cáncer de pulmón, menos del 2 por ciento tienen finalmente un diagnóstico positivo para la patología, ha señalado que "la inmensa mayoría de los casos se explica por causas mucho más frecuentes y tratables". No obstante, ha sostenido que "al momento de recibir el diagnóstico de cáncer, entre el 65 y el 70 por ciento de los pacientes presentan tos".

De cualquier forma, ha insistido en acudir a un profesional sanitario si la tos está acompañada por expectoración con sangre, pérdida de peso, fiebre persistente o dificultad para respirar. En esos casos, es necesario consultar "en cuanto surgen estos síntomas", ha puesto de manifiesto, al tiempo que ha aconsejado "evitar la automedicación prolongada con jarabes antitusígenos".