En torno al 40% de las pacientes con colangitis biliar primaria no responden al tratamiento, según gastroenterólogo

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MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de el 30 y el 40 por ciento de las pacientes con colangitis biliar primaria no responden al tratamiento actual, según el médico especialista en Digestivo del Hospital Marqués de Valdecilla, Álvaro Díaz-González, que también es uno de los coordinadores de la segunda edición del encuentro científico Academia de Colestasis, que comienza este jueves.

La colangitis biliar primaria es la enfermedad más frecuente dentro de la colestasis, y el 90 por ciento de las pacientes son mujeres. Sin embargo, el especialista ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que a más de un tercio de ellas no les funciona el tratamiento en el que se utiliza ácido ursodesoxicólico (AUDC), que reduce la producción hepática del colesterol y disminuye su absorción.

Hace dos años aparecieron dos alternativas nuevas a este tratamiento basados en el "uso de agonistas de los receptores activados por proliferadores peroxisomales (PPAR)", que tienen la capacidad de actuar sobre la síntesis de ácidos biliares, regular diferentes hormonas y luchar contra la inflamación causada por la colangitis, con las que se espera poder tratar a la totalidad de las pacientes con esta enfermedad.

Según palabras del especialista en enfermedades colestásicas y autoinmunes del hígado, la colestasis (que engloba también la colangitis) es "un área donde convergen un grupo de enfermedades" en la que, de una u otra manera, no llega bien la bilis hacia el intestino. "Como consecuencia, las células del hígado se pueden inflamar y por ello se puede producir cirroris, enfermedades avanzadas en el hígado y síntomas como el picor o cansancio", ha detallado.

Este picor se genera cuando las sales biliares se acumulan y pasan a la sangre, y suele incrementar su intensidad por las tardes y noches. Esta sensación de picor aparece, con más frecuencia, en los brazos, piernas y en la zona de la espalda.

Por su lado, la colangitis esclerosante primaria es el segundo trastorno más frecuente, con una proporción más equilibrada entre hombres y mujeres. En los niños, son más comunes las enfermedades genéticas que producen este trastorno y la colangitis esclerosante autoinmune. Dentro de los síndromes colestásicos aparece la colestasis del embarazo, motivo por el cual "hay que adelantar el parto porque puede asociarse a otras complicaciones".

Los expertos consideran que la prevalencia de la colestasis en la Unión Europea es menor a 5 casos por cada 10.000 habitantes. En España, a día de hoy, no se tienen datos exactos, aunque se espera que "en los próximos años se puedan saber datos orientativos".

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Este grupo de enfermedades se suele diagnosticar mediante "una serie de alteraciones" en los análisis del hígado, "de la fosfatasa alcalina y de otras transaminasas". Aun así, hay pacientes que acuden a consulta por el picor y se les diagnostica mediante pruebas de imagen como las ecografías o resonancias.

En niños, donde el picor suele ser "bastante desesperante", han aparecido nuevos tratamientos que mejoran "sustancialmente" su calidad de vida. Sin embargo, todavía hay formas de esta enfermedad que no tienen un tratamiento eficaz para su situación, por lo que deben limitarse a "acompañar a los pacientes y controlar los síntomas".

Álvaro Díaz-González ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que en las enfermedades autoinmunes y colestásicas es más frecuente que aparezcan otras enfermedades asociadas. En la colangitis biliar primaria, en torno al 70 por ciento de las personas tienen una enfermedad inflamatoria intestinal (EII) como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.

Las pacientes con este tipo de colastasis también tienen, con mayor frecuencia, tiroides, artritis reumatoide o el síndrome de Sjögren.

ACADEMIA DE COLESTASIS

En estas dos jornadas, que Díaz-González coordina junto a la pediatra del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, Begoña Polo, expertos nacionales e internacionales abordarán los retos actuales en este campo, como los avances en genética y el papel de los ácidos biliares en la fisiopatología de la enfermedad, las nuevas estrategias terapéuticas o las perspectivas hacia una medicina cada vez más personalizada. También revisarán las novedades en enfermedades como la colangitis biliar primaria o la colestasis intrahepática familiar progresiva (PFIC), como ya hicieron el año pasado, en su primera edición.

Gracias a esta, a finales de 2025, publicaron las primeras guías de manejo de enfermedades colestásicas del hígado de la Sociedad Española de Hepatología y la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. En ellas, se abordaron los tratamientos de estas enfermedades en adultos y niños, y se analizó el paso del niño con esta enfermedad a la edad adulta por primera vez en España.

El encuentro contará, a su vez, con destacados especialistas internacionales como Richard Thompson, profesor de Hepatología Molecular en King's College London, y Ana Lleó, hepatóloga del IRCCS Humanitas Research Hospital de Milán, quienes compartirán su visión sobre los nuevos horizontes en el manejo de estas enfermedades colestásicas.