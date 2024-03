Todo lo que debes saber sobre el tapón mucoso, indicativo de que el final del embarazo está llegando

MADRID, 8 Mar. (EDIZIONES) -

Son muchas las dudas que ciernen en torno al tapón mucoso. A veces se desprende de repente. Otras poco a poco, y en otras ocasiones ni somos conscientes de que ha estado ahí. Se trata de una acumulación de flujo espeso, más denso y concentrado, cuya misión es quedarse en el centro del cuello del útero durante la gestación para aislar el interior del útero, el medio uterino, del medio vaginal y del exterior.

"Hacia el final del embarazo el cuello del útero cambia de consistencia y el tapón mucoso sale en las últimas semanas, de manera que la mujer puede ver que tiene un flujo más espeso, más pegajoso, y es parte del tapón mucoso. A veces sale de forma completa, otras poco a poco, o bien durante el parto y puede pasar desapercibido", subraya en una entrevista con Infosalus enfermera y matrona Rocío García-Viso (@rocio.matrona).

A su juicio, es importante que las mujeres entiendan que expulsarlo no es el principio del parto, sino el principio del final del embarazo, de sus últimas semanas. "No da información más allá de que el final del embarazo está cerca", insiste.

CÓMO ES EL TAPÓN MUCOSO

A veces es transparente y otras marrón o rosa porque el cuello del útero está muy vascularizado y alguno de esos vasitos puede romperse y teñir ese tapón mucoso, tal y como subraya esta experta.

Se empieza a formar desde que se produce el embarazo y conforme avanza el mismo dice que se va espesando dentro del cuello del útero; es algo progresivo, tal y como aclara en una entrevista que nos concede a Infosalus con motivo de la publicación de su libro 'El arte de crearte. Desde el embarazo al parto' (Espasa).

Entonces, hacia el final del embarazo indica esta enfermera que especialmente cuando surgen las contracciones preparto o irregulares el cuello del útero cambia su consistencia y se hace más blandito y fino, favoreciendo su expulsión por la vagina. "Pero no por que salga el tapón mucoso significa que vaya a comenzar el parto", remarca García-Viso. Señala que podemos expulsarlo desde horas antes del parto hasta semanas o días antes del mismo, o incluso durante el propio parto. "Depende de cada mujer", reitera esta matrona.

CUÁNDO CONSULTAR SI SE DESPRENDE

Ahora bien, sí advierte esta matrona que, si se observa que sale bastante líquido junto con el tapón, sí que hay consultar, sólo en este caso, porque podría ser sospecha de bolsa rota. Con ello, destaca que no tenemos que consultar por que se desprenda el tapón mucoso, "es parte de la normalidad de las últimas semanas del embarazo".

Por otro lado, responde a una de las principales dudas que existen en las futuras mamás sobre su expulsión y, tal y como afirma la matrona Rocío García-Viso, y subraya que su salida no implica un mayor riesgo de infección: "El cuerpo es sabio y por eso sale en esas semanas, y los riesgos de infección no tienen nada que ver con el tapón. Si rompieras la bolsa sí hay que tener más precaución porque puede aumentar el riesgo de infección. Pero cuando se expulsa el tapón no hay nada que hacer especial para disminuir el riesgo de infección. Se puede tener relaciones sexuales, vida normal, o por ejemplo ir a nadar".