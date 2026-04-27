La tirzepatida se asocia a menos eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo, según nuevos estudios

Archivo - Mujer co diabetes y obesidad. - ISTOCK/DMPHOTO - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los médicos suelen recetar tirzepatida para la diabetes tipo 2, pero sus beneficios metabólicos han captado mayor atención. Al mejorar los niveles de glucosa en sangre y promover la pérdida de peso, la tirzepatida también ofrece importantes beneficios cardiovasculares.

Si bien estudios previos han demostrado estos beneficios, los investigadores no han evaluado exhaustivamente hasta ahora su impacto en pacientes sometidos a procedimientos de cardiología intervencionista.

INVESTIGAN SUS BENEFICIOS EN PACIENTES CARDIOVASCULARES TRANSCATÉTER

Dos nuevos estudios de la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares (SCAI por sus siglas en inglés) de Estados Unidos demuestran que la tirzepatida, un agonista del receptor del polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa (GIP) y del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), reduce significativamente el riesgo cardiovascular en pacientes de alto riesgo, incluidos aquellos sometidos a intervención coronaria percutánea (ICP) y aquellos con obesidad sometidos a reemplazo de válvula aórtica transcatéter (TAVR).

Los investigadores presentan estos datos en la Cumbre de la Asociación Canadiense de Cardiología Intervencionista (CAIC-ACCI) en Montreal (Canadá).

"Los agonistas del GLP-1 representan un avance importante en la atención cardiometabólica", constata Srihari S. Naidu, presidente de la SCAI. Los médicos ya reconocen los beneficios del control glucémico y la reducción de peso, pero ahora estamos empezando a comprender cómo estas terapias pueden mejorar los resultados en pacientes sometidos a intervenciones cardiovasculares transcatéter.

Según esta nueva evidencia, la tirzepatida, comercializado como 'Mounjaro' para la diabetes y 'Zepbound' para la obesidad, reduce la mortalidad en un 62% en pacientes sometidos a ICP en comparación con la dulaglutida.

Estudios previos han demostrado que la tirzepatida supera a la dulaglutida, un agonista del receptor GLP-1 que actúa exclusivamente sobre estos receptores, al reducir los eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE), el peso y los niveles de HbA1c. Sin embargo, los investigadores carecen de datos reales sobre sus efectos en pacientes sometidos a ICP.

En este estudio, los investigadores utilizaron la base de datos TriNetX para identificar pacientes adultos con diabetes tipo 2 sometidos a ICP que recibieron tratamiento con tirzepatida o dulaglutida en el momento del procedimiento. Realizaron un emparejamiento por puntuación de propensión y evaluaron los resultados al mes y al año de la ICP.

Entre 1.281 pacientes, la tirzepatida redujo de forma consistente los resultados adversos en comparación con la dulaglutida. Los pacientes que recibieron tirzepatida experimentaron tasas más bajas de MACE, infarto agudo de miocardio, exacerbación de insuficiencia cardíaca y arritmias ventriculares. No hubo diferencias en las tasas de accidente cerebrovascular. Al año, la tirzepatida continuó mostrando beneficios, incluyendo reducciones consistentes en MACE, IAM y exacerbación de insuficiencia cardíaca y reducción de la mortalidad, accidente cerebrovascular y paro cardíaco.

"Este estudio aporta evidencia del mundo real que compara dos medicamentos para la diabetes de uso común en una población de alto riesgo", destaca Revati Varma, residente de medicina interna del Hospital Cook County de Chicago (Estados Unidos).

"La tirzepatida redujo de forma consistente los eventos cardiovasculares mayores y la mortalidad en múltiples momentos, lo que los médicos deberían tener muy en cuenta al seleccionar los tratamientos", explican los investigadores, que hicieron hincapié en la necesidad de realizar ensayos clínicos prospectivos para confirmar estos hallazgos.

Por otra parte, según presenta la SCAI, la tirzepatida también reduce el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en un 30% en pacientes con obesidad después de la TAVR. La obesidad aumenta significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular y sus complicaciones, incluida la estenosis aórtica (EA). Los médicos suelen tratar la EA grave con TAVR, y aproximadamente el 20% de los pacientes sometidos a este procedimiento presentan obesidad. Dado que los pacientes con TAVR a menudo presentan perfiles cardiometabólicos adversos, los médicos necesitan estrategias eficaces para controlar estos riesgos. Se sabe que la tirzepatida ayuda a perder peso y mejora los resultados cardiometabólicos, pero su impacto en los resultados tras la TAVR en pacientes con obesidad aún no está claro.

En este contexto, los investigadores realizaron un estudio de cohorte retrospectivo utilizando también la Red Colaborativa Global TriNetX e identificaron a adultos con obesidad que se sometieron a TAVR entre enero de 2020 y enero de 2025, agrupándolos según el uso de tirzepatida. Los investigadores evaluaron los resultados clínicos durante un año después del procedimiento.

Al cabo de un año, los pacientes que no recibieron tirzepatida experimentaron peores resultados con el tiempo, con una menor supervivencia libre de eventos (77,7% frente a 84,1%).

Estos pacientes también enfrentaron un riesgo un 54% mayor de hospitalización por insuficiencia cardíaca aguda en comparación con aquellos que recibieron tirzepatida. Los pacientes no tratados con tirzepatida experimentaron eventos cardiovasculares adversos mayores, incluyendo muerte, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, arritmia o hemorragia intracerebral, un 44% más frecuentemente.

Sin embargo, los investigadores no observaron diferencias significativas entre los grupos en las tasas de accidente cerebrovascular isquémico, infarto agudo de miocardio o lesión renal aguda.

"Los pacientes sometidos a TAVR suelen presentar una importante carga cardiometabólica, y estos resultados sugieren que el tratamiento de los factores de riesgo subyacentes con fármacos como la tirzepatida podría traducirse en un beneficio clínico significativo. La reducción de eventos cardiovasculares graves sin un aumento de las complicaciones isquémicas o renales justifica que los médicos consideren seriamente la terapia metabólica complementaria", sustenta en doctor Ibrahim Mortada, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas (UTMB) en Estados Unidos.

Los investigadores señalan que estos hallazgos respaldan la necesidad de realizar ensayos aleatorizados prospectivos para determinar si la tirzepatida debe incorporarse al manejo cardiometabólico de rutina en pacientes con obesidad sometidos a TAVR. Asimismo, futuras investigaciones deberían aclarar el momento óptimo para iniciar el tratamiento, identificar qué subgrupos de pacientes obtienen el mayor beneficio y evaluar si los beneficios se extienden más allá de un año después del procedimiento.