¿Qué tipos de cáncer se relacionan más con la obesidad en adultos jóvenes?

Archivo - Adolescente con sobrepeso - ANTONIO_DIAZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los adultos jóvenes con obesidad tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer antes de la mediana edad que sus pares con peso normal, según un estudio de cohorte poblacional a nivel nacional, realizado por de la Universidad Soongsil y la Universidad Católica de Corea (Corea del Sur).

Realizado con más de 6,3 millones de adultos coreanos, el trabajo permitió observar que el riesgo de cáncer aumentaba con el peso corporal, observándose las tasas más altas entre las personas con obesidad severa y obesidad abdominal, lo que subraya la importancia potencial del control del peso para prevenir el cáncer de aparición temprana.

En el estudio, que se publica en 'Annals of Internal Medicine', los investigadores analizaron datos de exámenes médicos y seguros de salud de 6.313.338 adultos coreanos de entre 20 y 39 años sin antecedentes de cáncer, a quienes siguieron durante un promedio de 11 años.

TIROIDES, ENDOMETRIO Y OVARIO, ENTRE LOS CÁNCERES MÁS ASOCIADOS

Descubrieron que las personas con obesidad tenían mayor probabilidad de desarrollar cáncer que las de peso normal, y que quienes también presentaban exceso de grasa abdominal corrían un riesgo aún mayor. Las asociaciones más fuertes se observaron en los cánceres de tiroides, endometrio y ovario.

Estos hallazgos resaltan la importancia potencial del control del peso en la juventud y justifican futuras investigaciones sobre el efecto de la pérdida de peso intencional y el riesgo de cáncer.