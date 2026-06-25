Archivo - Un tipo de células del tumor puede ayudar a predecir qué pacientes responden mejor a inmunoterapia, según un estudio - UNIVERSIDAD DE NAVARRA - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Integrantes de los Servicios de Anatomía Patológica e Inmunología e Inmunoterapia del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra han llevado a cabo un estudio a través del que han identificado un tipo de células inmunitarias en el tumor puede ayudar a predecir qué pacientes responderán mejor a la inmunoterapia.

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Journal of Clinical Investigation', se ha centrado, según sus autores, en las células dendríticas convencionales tipo 1 (cDC1), que son "defensivas" y que "actúan como centinelas del sistema inmunitario y ayudan a activar los linfocitos encargados de reconocer y destruir células tumorales".

Al respecto, han afirmado que "los tumores con mayor presencia de estas células parecen estar mejor preparados para que la inmunoterapia funcione de manera eficaz". "Por ello, analizar la cantidad y localización de las cDC1 antes de iniciar el tratamiento podría ayudar a identificar qué pacientes tienen más probabilidades de beneficiarse de este tipo de terapias", han concluido.

"Esta publicación ofrece pruebas de que la abundancia de este subtipo de células del sistema inmunitario funciona como biomarcador en múltiples tipos de cáncer tratados rutinariamente con agentes de inmunoterapia", ha señalado el codirector de Inmunología e Inmunoterapia en la Clínica Universidad de Navarra y el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) Universidad de Navarra, el doctor Ignacio Melero. "Estos datos observados en biopsias de pacientes confirman lo que ya habíamos observado y publicado en modelos preclínicos", ha subrayado.

MUESTRAS DE PERSONAS INCLUIDAS EN SIETE ENSAYOS

Según han explicado los investigadores, para llegar a estas conclusiones han analizado "muestras tumorales obtenidas antes del tratamiento en pacientes incluidos en siete ensayos clínicos". Después, han comparado los datos moleculares con la evolución clínica de los pacientes y han estudiado "tanto la presencia como la localización de las células dendríticas en el tejido tumoral", han expresado.

"De cara al futuro, la investigación plantea un doble desafío", ha declarado, por su parte, el especialista del Servicio de Anatomía Patológica de este centro, el doctor Álvaro López Janeiro, quien ha afirmado que este es "desarrollar estrategias para compensar la ausencia de estas células en algunos pacientes y trasladar lo observado mediante tecnologías avanzadas a la práctica clínica habitual".