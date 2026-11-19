Archivo - Mujer con dolor de cabeza. - BYMURATDENIZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID 19 (EUROPA PRESS)

La migraña y el tabaquismo se asocian con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular precoz en mujeres que han dado a luz, mientras que las mujeres con ambos factores presentan el mayor riesgo, según un estudio de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, publicado en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología.

El estudio definió el accidente cerebrovascular precoz como aquel que ocurre a los 60 años o menos. Los investigadores también hallaron que fumar se asoció con un mayor riesgo de muerte durante el estudio, independientemente de si la persona padecía migraña o no, mientras que la combinación de migraña y tabaquismo se asoció con el mayor riesgo de muerte. El estudio no demuestra que la migraña y el tabaquismo causen accidente cerebrovascular precoz y muerte, solo muestra asociaciones.

"La migraña es común en las mujeres durante su edad reproductiva y también es un factor de riesgo de accidente cerebrovascular", apunta el doctor Andreas Lund Pedersen, autor del estudio y profesor de la Universidad de Aarhus.

"Nuestro estudio analizó la migraña y el tabaquismo de forma individual y combinada, y descubrió que las mujeres con migraña que fumaban tenían aproximadamente 3,6 veces más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico temprano y 2,6 veces más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico temprano, en comparación con las mujeres sin migraña que no fumaban", añade.

CASI 1,7 MILLONES DE MUJERES QUE HABÍAN DADO A LUZ PARTICIPARON EN EL ESTUDIO

Para el estudio, los investigadores revisaron los registros de salud y natalidad daneses para identificar a casi 1,7 millones de personas de entre 15 y 60 años que habían dado a luz durante un período de 27 años. Los investigadores utilizaron los registros para identificar la migraña, mientras que el hábito de fumar se basó en información autodeclarada.

Posteriormente, los participantes se dividieron en cuatro grupos: el 82,8% no padecía migraña ni tenía antecedentes de tabaquismo, el 3,9% solo padecía migraña, el 12,8% solo tenía antecedentes de tabaquismo y el 0,5% presentaba ambos factores.

Los investigadores evaluaron los riesgos durante 20 años de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico, que ocurre cuando se bloquea el flujo sanguíneo a una parte del cerebro; un accidente cerebrovascular hemorrágico, también llamado hemorragia cerebral; y la muerte.

De esta forma, descubrieron lo siguiente: En el caso del accidente cerebrovascular isquémico, el grupo sin ninguno de los dos factores tenía un riesgo del 0,8%, el grupo con migraña tenía un riesgo del 1,3%, el grupo de fumadores tenía un riesgo del 1,5% y el grupo con ambos factores tenía un riesgo del 2,8%.

Por otro lado, en el caso del accidente cerebrovascular hemorrágico, el grupo sin ninguno de los dos factores tenía un riesgo del 0,3%, el grupo con migraña tenía un riesgo del 0,5%, el grupo de fumadores tenía un riesgo del 0,6% y el grupo con ambos factores tenía un riesgo del 0,9%. Asimismo, en cuanto al riesgo de muerte, el grupo sin ninguno de los dos factores tenía un riesgo del 1,0%, el grupo con migraña tenía un riesgo del 1,2%, el grupo de fumadores un riesgo del 2,3% y el grupo con ambos factores tenía un riesgo del 3,4%.

Tras ajustar los datos según la edad, el número de partos y los factores de salud que podrían afectar el riesgo de accidente cerebrovascular, como la hipertensión y la diabetes, los investigadores compararon cada grupo con participantes que no padecían migraña ni tenían antecedentes de tabaquismo y encontraron que en el caso de un accidente cerebrovascular isquémico temprano, el grupo con migraña tenía un riesgo un 85 % mayor, el grupo de fumadores tenía más del doble de riesgo y el grupo con ambos factores tenía 3,6 veces más riesgo. Asimismo, en el caso de un accidente cerebrovascular hemorrágico temprano, el grupo con migraña tenía un riesgo un 46% mayor, el grupo de fumadores tenía el doble de riesgo y el grupo con ambos factores tenía 2,6 veces más riesgo. En cuanto a la muerte, el grupo con migraña tenía un riesgo un 8% mayor, el grupo de fumadores tenía casi 2,5 veces más riesgo y el grupo con ambos factores tenía más del triple de riesgo.

EL TABAQUISMO TAMBIÉN SE ASOCIA CON UN MAYOR RIESGO DE MUERTE

Los investigadores también analizaron si padecer migraña y fumar modificaba el riesgo más o menos de lo que cabría esperar al sumar sus efectos por separado. Encontraron indicios de un riesgo mayor de lo esperado para el ictus isquémico y la muerte, mientras que el resultado fue menos pronunciado para el ictus hemorrágico.

"Nuestro estudio demuestra que la combinación de migraña y tabaquismo se asoció con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular a los 60 años y un mayor riesgo de muerte durante el estudio. Los hallazgos respaldan la importancia de considerar la migraña al evaluar el riesgo cardiovascular. Asimismo, refuerzan las recomendaciones de salud pública vigentes sobre cómo evitar o dejar de fumar", destaca Pedersen.

Una limitación del estudio fue que tanto la migraña como el tabaquismo podrían haber sido subestimados en los datos del registro. Además, la información sobre tabaquismo recopilada durante el embarazo podría no reflejar los hábitos de fumar a largo plazo. Pedersen afirma que se necesitan estudios futuros en hombres y mujeres que no hayan dado a luz.