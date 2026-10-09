¿Tienes diabetes? Dormir más podría ser una señal de alerta para tus riñones

Archivo - Hombre en la cama, despierto. Dormir mal, insomnio. Pesadillas. - KOLDUNOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dormir más horas de lo habitual suele asociarse con descanso y recuperación, pero en las personas con diabetes tipo 2 podría esconder otra señal. Un nuevo estudio ha encontrado una relación entre una mayor duración del sueño y un mayor riesgo de desarrollar o empeorar la enfermedad renal diabética.

Investigadores de la Universidad de Juntendo, en Tokio, han seguido durante unos seis años a 678 personas con diabetes tipo 2 para analizar la relación entre sus hábitos de sueño y la salud de sus riñones. La asociación fue especialmente clara entre las personas mayores y quienes ya presentaban signos de daño renal.

DORMIR MÁS Y LA SALUD RENAL

La nefropatía diabética, también conocida como enfermedad renal diabética, es una de las complicaciones más frecuentes y graves de la diabetes. Puede aparecer cuando los niveles elevados de glucosa dañan los riñones durante años y está relacionada con un mayor riesgo de enfermedad renal terminal y problemas cardiovasculares.

En el estudio, una mayor duración habitual del sueño se asoció con un mayor riesgo de desarrollar o empeorar esta complicación renal. La relación fue especialmente evidente en adultos mayores y personas que ya presentaban signos de daño en los riñones, como microalbuminuria o una función renal reducida.

UNA SEÑAL QUE PUEDE ALERTAR DEL RIESGO

Los investigadores plantean que las horas de sueño podrían ser una pista sencilla para identificar a personas con diabetes que necesitan una vigilancia más estrecha de su salud renal.

"El sueño es un aspecto simple y cotidiano de la vida", señala el autor del estudio, Tomoya Mita, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Juntendo. Por ello, una mayor duración del sueño podría funcionar como un marcador fácilmente observable de una vulnerabilidad renal subyacente.

DORMIR MÁS NO SIGNIFICA QUE CAUSE DAÑO RENAL

Los propios investigadores subrayan una cuestión fundamental: el estudio no demuestra que dormir más provoque enfermedad renal. Se trata de una investigación observacional, por lo que no permite establecer una relación de causa y efecto.

"Las personas no deben interpretar nuestros hallazgos como una recomendación para reducir su sueño", advierte Mita. Dormir más podría ser, en realidad, una señal de que existe algún problema de salud subyacente, y no necesariamente el motivo por el que los riñones empeoran.

Los autores consideran necesario realizar nuevas investigaciones para comprender mejor qué mecanismos podrían explicar esta asociación y determinar si la duración del sueño puede ayudar a identificar de forma temprana a las personas con diabetes con mayor vulnerabilidad renal.