La terapia con PSMA retrasa la terapia hormonal en el cáncer de próstata

Archivo - Cáncer de próstata - JAMESBENET/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Si bien investigaciones previas demostraron que la terapia con PSMA para el cáncer de próstata puede prolongar la vida de pacientes que han agotado todas las demás opciones de tratamiento, un nuevo estudio liderado por Radboudumc (Países Bajos) demuestra ahora que esta terapia también es eficaz en una etapa más temprana de la enfermedad.

Como resultado, la terapia hormonal, más compleja, puede posponerse hasta veinte meses adicionales, según se publica 'Lancet Oncology'.

Cada año, aproximadamente 15.000 hombres en los Países Bajos son diagnosticados con cáncer de próstata. Existen diversos tratamientos para esta enfermedad, como la radioterapia, la terapia hormonal y la quimioterapia. Un nuevo tratamiento consiste en irradiar el tumor desde el interior mediante PSMA ligeramente radiactivo. Esta terapia muestra efectos positivos en aproximadamente dos de cada tres pacientes que no tienen otras opciones de tratamiento: mayor supervivencia y mejor calidad de vida.

En un estudio reciente, los investigadores analizaron si esta terapia con PSMA también funciona en una etapa temprana del cáncer de próstata. Utilizaron la terapia en casos de cáncer de próstata metastásico limitado, con un máximo de cinco metástasis. La terapia se administró después de la radioterapia dirigida o la cirugía, pero antes de la terapia hormonal, que es más invasiva. El estudio fue liderado por Radboudumc con la participación de muchos otros hospitales, incluidos Amsterdam UMC y UMCG.

"Cada vez más hombres quieren evitar la terapia hormonal debido a los desagradables efectos secundarios que puede causar", afirma James Nagarajah, médico especialista en medicina nuclear y líder del proyecto. Estos efectos secundarios se asemejan a los síntomas de la menopausia, como sofocos, pérdida de fuerza muscular y fatiga. "Por lo tanto, quisimos investigar si la terapia con PSMA podría retrasar la terapia hormonal y si podría convertirse en una alternativa viable en el futuro".

En el estudio participaron un total de 58 hombres. La mitad recibió terapia con PSMA de inmediato. La otra mitad, el grupo de control, recibió tratamiento solo cuando la enfermedad progresó. Normalmente, el siguiente paso sería la terapia hormonal, pero en este estudio, estos hombres también recibieron terapia con PSMA. El tratamiento consistió en cuatro sesiones. Todos los participantes fueron monitorizados durante al menos dos años.

Entre los hombres que recibieron terapia con PSMA, el 52% experimentó progresión de la enfermedad después de 27 meses. En el grupo de control, este porcentaje fue del 97%. La terapia con PSMA retrasó la necesidad de tratamientos de seguimiento, como la terapia hormonal, en un promedio de veinte meses. El tratamiento provocó pocos efectos secundarios y preservó la calidad de vida.

Según el primer autor de la publicación, Bastiaan Privé, la terapia con PSMA podría desempeñar un papel importante en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico limitado. "Observamos que podemos posponer la terapia hormonal, que suele ser más invasiva. Además, en ocasiones, la terapia con PSMA reduce el cáncer lo suficiente como para que los pacientes vuelvan a ser candidatos a la radioterapia dirigida. Esto podría contribuir aún más a retrasar el tratamiento hormonal en el futuro".