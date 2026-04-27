Una terapia génica que edita el ADN logra corregir en laboratorio una mutación de fibrosis quística sin tratamiento

Archivo - Fibrosis, pulmones. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / STOCKDEVIL - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fibrosis quística es una enfermedad genética crónica que afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo, y que sigue representando un importante desafío médico. Aunque en los últimos años han surgido terapias dirigidas que han mejorado de forma notable la calidad de vida de muchos pacientes, no todos los casos responden de la misma manera a estos tratamientos.

Actualmente, las opciones disponibles se centran en controlar los síntomas y mejorar la función de la proteína CFTR, alterada por distintas mutaciones genéticas. Sin embargo, algunas variantes siguen sin contar con terapias específicas aprobadas, lo que mantiene abierta la búsqueda de nuevas estrategias más precisas y personalizadas.

UNA ENFERMEDAD GENÉTICA CON MÚLTIPLES MUTACIONES

Una terapia génica puede reparar con éxito una mutación "intratable" vinculada a casos de fibrosis quística que no responden a las terapias estándar, según una nueva investigación de la Universita degli Studi di Trento (Italia) con células y modelos de organoides.

Según se recoge en 'Science Translational Medicine', aunque se necesita más trabajo en modelos animales, el rendimiento de la terapia sugiere que podría ayudar a tratar esta forma grave y resistente a los tratamientos convencionales de fibrosis quística.

Esta enfermedad afecta a 100.000 personas en todo el mundo y es causada por mutaciones en el gen que codifica el receptor CFTR. En las últimas décadas, los investigadores han logrado avances y han desarrollado terapias con moléculas pequeñas que pueden disminuir la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, aún quedan muchos desafíos. Estas terapias benefician a los pacientes portadores de la mutación F508del, la mutación más común asociada a la enfermedad, que produce una proteína mal plegada, pero a menudo tienen poco efecto en pacientes con otros tipos de mutaciones.

Por ejemplo, algunos pacientes tienen una mutación denominada 1717-1G>A, que es relativamente común pero no tiene terapias aprobadas debido a que es una mutación de empalme que produce poca o ninguna proteína.

Aquí, Alessandro Umbach y sus colegas recurrieron a la edición de bases de adenina, una forma de terapia génica que puede corregir esta mutación en las células. Seleccionaron un ARNm editor de bases de adenina llamado ABE9, lo optimizaron y lo combinaron con un ARN guía único optimizado para introducirlo en las células.

El editor de bases reparó la mutación 1717-1G>A en células de riñón embrionario humano y en células epiteliales de las vías respiratorias derivadas de pacientes con una mínima edición fuera de objetivo. También corrigió la mutación en organoides intestinales derivados de pacientes con fibrosis quística, que mostraron evidencia de actividad CFTR restaurada.

Los investigadores descubrieron que su método alcanzó una eficiencia de edición del 13%, y señalan que trabajos previos sugieren que una eficiencia del 10% podría ser suficiente para la recuperación funcional.