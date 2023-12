La terapia de fluidos intravenosos podría mejorar la supervivencia de los pacientes críticos

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de un nuevo meta-análisis muestran que la terapia de fluidos intravenosos (IV) utilizando soluciones equilibradas en lugar de la solución salina comúnmente utilizada puede reducir el riesgo de muerte intrahospitalaria de pacientes en estado crítico en un cuatro por ciento, según publican los investigadores en la revista 'The Lancet Respiratory Medicine'.

El profesor Simon Finfer AO, médico especialista en cuidados intensivos, catedrático del George Institute for Global Health y profesor adjunto de la UNSW Sydney (Australia) y autor del estudio BEST-Living, destaca que los resultados respaldan el importante papel de la elección de líquidos intravenosos en el tratamiento de los pacientes de cuidados intensivos.

"Nuestra investigación demuestra que los líquidos equilibrados son un mejor tratamiento para la mayoría de los pacientes de cuidados intensivos y se asocian a menores tasas de mortalidad que la solución salina --afirma--. Aunque los efectos positivos fueron modestos, esta evidencia puede ayudar a los clínicos a tomar decisiones más informadas sobre qué fluidos intravenosos utilizar para sus pacientes en cuidados intensivos y aumentar la probabilidad de que la mayoría de los pacientes sobrevivan a su enfermedad crítica".

Casi todos los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos necesitarán líquidos intravenosos como parte de su tratamiento estándar. Estos líquidos pueden estar compuestos por suero salino (cloruro sódico al 0,9%) o cristaloides equilibrados, que se asemejan más a la química de la sangre humana. Sin embargo, hasta la fecha ningún ensayo individual de soluciones equilibradas frente a suero salino ha informado de un efecto estadísticamente significativo sobre la mortalidad.

Un grupo internacional de investigadores analizó los datos de 34.685 pacientes de seis ensayos clínicos realizados en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Brasil. Descubrieron una reducción relativa del 4% en las probabilidades de morir cuando los pacientes recibían soluciones equilibradas. El 16,8% de los pacientes que recibieron soluciones equilibradas murieron en el hospital, frente al 17,3% de los que recibieron suero salino, lo que indica que se salva una vida por cada 250 pacientes tratados.

Además, el 5,6% de los pacientes del grupo de soluciones equilibradas necesitó tratamiento renal sustitutivo (diálisis), frente al 5,9% de los pacientes tratados con suero salino.

Naomi Hammond, Jefa del Programa de Cuidados Críticos del Instituto George y Profesora Asociada de la Facultad de Medicina de la UNSW de Sidney, señala que en el pequeño subgrupo de pacientes con traumatismo craneoencefálico el riesgo de muerte era mayor con las soluciones equilibradas (19,1%) que con las salinas (14,7%).

"Aunque los resultados mostraron que, en general, hay una alta probabilidad de que el uso de soluciones equilibradas en comparación con la solución salina se asocie con una menor mortalidad intrahospitalaria y una menor necesidad de tratamiento renal sustitutivo -o diálisis-, vimos que en los pacientes con lesión cerebral traumática las soluciones equilibradas probablemente aumentan la mortalidad", apunta.

"Sin embargo --prosigue--, las soluciones equilibradas suelen ser más caras que las salinas y, en entornos donde los recursos son limitados y existe una mayor disparidad entre el precio de las soluciones equilibradas y las salinas, es posible que tal beneficio no se considere rentable".

El estudio BEST-Living se repetirá anualmente para incluir en su análisis nuevos datos de ensayos elegibles. Fue financiado por el Instituto de Investigación del Hospital do Coracao (HCor) y The George Institute for Global Health y realizado en colaboración con el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, el Instituto de Investigación Médica de Nueva Zelanda, HCor y BRICNet (Red Brasileña de Investigación en Cuidados Intensivos).