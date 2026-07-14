Una terapia con células madre da un paso clave para tratar la lesión medular crónica

Archivo - Ilustración médula espinal - MOHAMMED HANEEFA NIZAMUDEEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La lesión medular crónica sigue siendo una de las principales causas de discapacidad permanente y, hasta ahora, carece de tratamientos capaces de restaurar las funciones perdidas. Una nueva estrategia basada en células madre acaba de dar un importante paso hacia su evaluación en pacientes.

Una nueva investigación de la Universidad de Keio en Japón presentada en la Reunión Anual de 2026 de la Sociedad Internacional para la Investigación con Células Madre que se celebra en Montreal, Canadá, (ISSCR, por sus siglas en inglés) destaca un paso significativo hacia el desarrollo de un tratamiento basado en células madre para la lesión crónica de la médula espinal (LME), una afección para la que actualmente no existe ninguna terapia restauradora eficaz.

CÓMO FUNCIONA LA NUEVA TERAPIA CON CÉLULAS MADRE

Hideyuki Okano, de la Universidad de Keio, presentó nuevos datos de eficacia preclínica utilizando células madre/progenitoras neurales gliogénicas (gNS/PC) de grado clínico para la lesión medular incompleta crónica, junto con planes actualizados para un ensayo clínico iniciado por médicos que tiene como objetivo el reclutamiento de pacientes en 2027.

Los hallazgos se basan en la exitosa finalización de un estudio clínico pionero a nivel mundial, el primero en humanos, en pacientes con lesión medular subaguda que demostró un perfil de seguridad prometedor.

"Ya hemos completado con éxito un estudio clínico pionero a nivel mundial, el primero en humanos, dirigido a pacientes en la fase subaguda, que demostró un perfil de seguridad prometedor", insiste Okano, quien también preside la ISSCR.

"Nuestro paso a la fase crónica es el siguiente hito lógico, basado en esa sólida base. Dado que el entorno celular cambia con el tiempo, estamos evolucionando nuestra estrategia, pasando de simplemente establecer la seguridad a superar activamente las persistentes barreras de la parálisis crónica", afirma.

El próximo ensayo clínico se centrará en pacientes con lesiones medulares crónicas e incompletas que conservan fibras nerviosas inactivas pero desmielinizadas y carecen de suficiente soporte celular endógeno, lo que los convierte en candidatos idóneos para esta estrategia centrada en la remielinización.

"Si bien los enfoques anteriores se centraban en el trasplante de células 'generadoras de neuronas', las lesiones crónicas presentan un desafío diferente: existen fibras nerviosas residuales, pero han perdido su aislamiento protector", explica Okano.

CUÁNDO COMENZARÁ EL ENSAYO CLÍNICO Y QUÉ ESPERAN CONSEGUIR LOS INVESTIGADO

La estrategia utiliza células gliogénicas (gNS/PC), diseñadas específicamente para generar las células de soporte vitales: astrocitos y oligodendrocitos. En lugar de intentar cultivar nervios completamente nuevos, esencialmente 'reparamos y reiniciamos' el cableado existente de la médula espinal.

En estudios preclínicos, las células gNS/PC de grado clínico se diferenciaron eficazmente en neuronas, astrocitos y oligodendrocitos 'in vitro' y, tras su trasplante en modelos de lesión crónica, promovieron de forma segura la recuperación del comportamiento sin la formación de tejido similar a un tumor, al tiempo que remodelaban el microambiente lesionado.

De confirmarse en futuros estudios clínicos, este enfoque podría representar un avance significativo para las personas con lesión medular crónica. Se prevé que el ensayo clínico, iniciado por médicos, comience a reclutar pacientes en 2027, con el objetivo a largo plazo de desarrollar una terapia segura y estandarizada capaz de restaurar el movimiento voluntario y la función autonómica en pacientes crónicos.