Terapia celular con 'capas de invisibilidad' podría ofrecer tratamiento en diabetes sin efectos secundarios

Archivo - Terapia celular con 'capas de invisibilidad' podría ofrecer tratamiento en diabetes sin efecto secundario, según estudio - HALFPOINT/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio preclínico realizado por científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos) ha mostrado que la terapia celular podría ofrecer un tratamiento para la diabetes sin efectos secundarios, para lo que se ha utilizado una técnica basada en las denominadas 'capas de invisibilidad'.

En concreto, este nuevo método, que ha sido publicado en la revista especializada 'Nature Biomedical Engineering', consiste, según han explicado sus autores, en fabricar una 'capa de invisibilidad' celular a partir de un material gelatinoso conocido como hidrogel. Esta fina capa, llamada zona pelúcida biomimética (BZP, por sus siglas en inglés), "oculta eficazmente las células terapéuticas del sistema inmunitario del cuerpo", han explicado.

Además, el hidrogel "redujo los niveles de azúcar en sangre en una serie de ratones diabéticos durante 100 días, un periodo considerablemente más largo que las terapias celulares tradicionales para la diabetes", han continuado, para añadir, por ello, que esta estrategia "podría ofrecer una vía de tratamiento más sencilla y menos dañina para las personas con diabetes que se someten a terapia celular".

Al respecto, han divulgado que la terapia celular utiliza células especialmente seleccionadas para combatir infecciones o estimular reacciones químicas en el organismo, como la producción de células productoras de insulina para regular los niveles de azúcar en sangre, sin necesidad de inyecciones diarias. "Sin embargo, muchos de los tratamientos actuales requieren que los pacientes tomen medicamentos que debilitan su sistema inmunitario de forma continua, lo que puede aumentar el riesgo de infecciones, entre otros problemas de salud graves", han explicado.

En este sentido, y una vez expuesto que en esta terapia se seleccionan cuidadosamente las células donantes para introducirlas en el sistema inmunitario mediante un trasplante, el profesor de Ingeniería Biomédica de la Universidad Estatal de Pensilvania y autor principal de este artículo, el doctor Yong Wang, ha indicado que la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado las terapias celulares para tratar ciertas enfermedades, incluidos algunos tipos de cáncer.

Sin embargo, para la diabetes "es relativamente reciente, ya que el primer tratamiento aprobado por la FDA se introdujo en 2023", ha aclarado, para añadir que "ciertos grupos de células, conocidos como islotes, pueden liberar insulina para mantener los niveles de glucosa en el organismo de los pacientes con diabetes". "Sin embargo, estos islotes donados son atacados por el sistema inmunitario del paciente", lamenta.

LOS TRATAMIENTOS ACTUALES REQUIEREN INMUNOSUPRESORES

Por ello, "los tratamientos actuales requieren que los pacientes tomen inmunosupresores de forma continua para detener esta respuesta, lo que puede provocar efectos secundarios importantes, incluido el cáncer", ha insistido, ante lo que ha manifestado que este estudio ha desarrollado el hidrogel "para imitar una capa natural que se encuentra en la superficie de los óvulos humanos, conocida como zona pelúcida".

De esta forma, ha explicado que, "al cubrir los islotes donados con BZP, estas células extrañas quedan ocultas del sistema inmunitario". "Esta capa es permeable, lo que significa que, si bien las células están protegidas del sistema inmunitario, aún pueden liberar moléculas terapéuticas como la insulina en el organismo, lo que podría facilitar la terapia celular sin necesidad de inmunosupresores", ha resumido.

Aunque la encapsulación celular mediante hidrogel se ha estudiado durante muchos años, "ningún trabajo anterior había recreado la estructura ultrafina y el proceso de endurecimiento de la zona pelúcida para formar una 'capa de invisibilidad' para las células terapéuticas", ha manifestado, por su parte, la primera autora de este artículo e investigadora postdoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), la doctora Kyungsene Lee.

No obstante, los autores han aclarado que para conseguir éxito en este método, han necesitado ocho años de desarrollo constante y así crear una capa de hidrogel de tan solo 20 micrómetros de espesor -mucho más delgada que un cabello humano- que pudiera adherirse eficazmente al borde curvo de células vivas o grupos de células sin afectar su funcionalidad. Tras comprobar la compatibilidad de este con materiales vivos, se recubrieron los islotes y se trasplantaron a un grupo de ratones diabéticos, monitorizando sus niveles de glucosa en sangre durante 100 días.

Así, han constatado que los ratones tratados con islotes recubiertos con BZP recuperaron niveles saludables de glucosa en sangre en una semana, y la mayoría de ellos se mantuvieron libres de diabetes durante más de 100 días sin necesidad de inmunosupresores continuos. Los resultados "demostraron un período de eficacia mucho más prolongado que las terapias con células sin recubrimiento, que suelen durar solo una semana o incluso menos sin inmunosupresión sistémica", ha afirmado Wang.

"Esta técnica podría ser útil en inmunoterapia, preparando a las células para resistir enfermedades crónicas, o en Medicina regenerativa, estimulando el crecimiento celular para regenerar tejidos en órganos dañados o perdidos", ha manifestado, para concluir indicando que "la BZP podría ser de gran ayuda en una amplia gama de aplicaciones de ingeniería biomédica".