La terapia antirretroviral bloquea la selección natural mediada por el VIH

Archivo - Recreación del virus del VIH. / - CSIC - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección natural impulsada por el VIH aumenta las frecuencias de variantes genéticas inmunitarias protectoras, pero el tratamiento del VIH ha detenido este proceso, según un estudio de la Universidad de Oxford (Reino Unido), publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

El sistema de antígenos leucocitarios humanos (HLA) es un conjunto de genes que codifican proteínas de la superficie celular involucradas en la regulación del sistema inmunitario. Tipos específicos de HLA se asocian con diversos resultados de enfermedades, lo que sugiere que las enfermedades infecciosas impulsan la diversidad del HLA.

Los investigadores examinaron si el VIH-1 ha alterado las frecuencias de HLA en KwaZulu-Natal, Sudáfrica, y si la terapia antirretroviral (TAR) influyó en este proceso. Los autores desarrollaron un modelo evolutivo-epidemiológico de frecuencias de HLA-B y lo ajustaron a observaciones de cohortes de cientos de individuos en la era pre-TAR (1998-2005) y la era post-TAR (2015-2025).

Durante la era pre-TAR, el genotipo HLA-B materno afectó las tasas de supervivencia del VIH-1 y la transmisión vertical, de madres infectadas a hijos. Durante la era de la terapia antirretroviral (TAR), los efectos dependientes del HLA-B sobre la supervivencia del VIH-1 y la transmisión vertical se debilitaron sustancialmente, y este debilitamiento fue suficiente para ralentizar radicalmente el cambio en la frecuencia de los alelos HLA-B.

En un escenario hipotético sin la implementación de la TAR, la selección natural mediada por el VIH duplicaría las frecuencias de los alelos HLA-B protectores y reduciría las frecuencias de los alelos HLA-B susceptibles a la enfermedad en un 38% entre 1990 y 2035. En conjunto, los hallazgos sugieren que el genotipo HLA-B afecta tanto las tasas de supervivencia del VIH-1 como la transmisión vertical en ausencia de TAR, y que la introducción de la TAR ha ralentizado sustancialmente la selección natural impulsada por el VIH, según los autores.