Teragnosis frente al cáncer de próstata avanzado: el tratamiento que localiza el tumor y lo trata desde dentro

Archivo - Prostata. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PALMIHELP - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EDIZIONES) -

Localizar las células tumorales y las trata después utilizando una misma diana molecular ya es posible en determinados pacientes con cáncer de próstata avanzado. La teragnosis combina una prueba de imagen molecular con un radiofármaco dirigido, el 177Lu-PSMA-617, para llevar la radiación hasta las células que expresan PSMA.

Incorporada al Sistema Nacional de Salud para el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, esta estrategia abre una alternativa para enfermos que ya han recibido otras líneas terapéuticas.

El caso es que en España, desde hace unos 10 años, se emplea la teragnosis para tratar los tumores neuroendocrinos, y desde enero de 2026 se aplica también en determinados casos de cáncer de próstata, concretamente en el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm), lo que ha supuesto un auténtico avance para estos pacientes, en muchos casos sin más posibilidad de tratamiento.

Así nos lo resalta en una entrevista con Europa Press Salud en exclusiva para Infosalus la doctora Mercedes Mitjavila Casanovas, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (Semnim), y jefa de servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid), gracias a la incorporación del radiofármaco 177Lu-PSMA-617 al Sistema Nacional de Salud.

¿QUÉ ES LA TERAGNOSIS?

Dentro de la medicina nuclear, nos cuenta que se trata de una técnica que emplea 'radioligandos', unas moléculas marcadas con isótopos radiactivos artificiales (fabricados en ciclotrones o reactores), capaces de detectar y de abordar las células tumorales.

"Es un concepto asociado a una terapia de precisión. Se administra en el paciente un radiofármaco constituido por la molécula, que es el vector que se una a la diana, y por el radioisótopo. En concreto, se inyecta un radiofármaco con un radioisótopo con fines diagnóstico, capaz de detectar el receptor de la célula cancerígena (PSMA en el caso del cáncer de próstata), y posteriormente otros con fines terapeúticos, con emisión de radiación beta o alfa (el radioisótopo lutecio 177 antes citado) capaz de destruir a la célula tumoral; se diferencian por el tipo de radiación que emiten", explica.

MEJORES PERSPECTIVAS PARA CÁNCERES DE PRÓSTATA AVANZADOS

En este contexto, la doctora Mitjavila resalta que gracias a la evidencia del ensayo fase III VISION, este nuevo radiofármaco fue aprobado por las agencias reguladoras del medicamento. En él se demostró una reducción del 38% en el riesgo de muerte, con un perfil de seguridad más favorable que la quimioterapia convencional. "Este trabajo científico puso de manifiesto que se obtenían mejores resultados que con el tratamiento convencional, en pacientes que se encontraban en estado de enfermedad avanzada metastásico y resistentes a castración, y que habían recibido otras líneas terapéuticas", agrega.

UN TRATAMIENTO MUY BIEN TOLERADO

Según prosigue la vicepresidenta de la SEMNIM, se ha demostrado igualmente que este nuevo tratamiento es muy buen tolerado en los pacientes con cáncer de próstata metastásico y resistentes a la castración, "una situación frecuente en las personas de edad avanzada", tal y como apunta esta doctora.

"Gracias a este doble procedimiento se facilita un menor número de ingresos hospitalarios de nuestros pacientes, son seis ciclos separados de 6 semanas entre ellos de tratamiento. No es un tratamiento continuo que afecte a la calidad de vida del paciente, y que sin duda facilita la calidad de vida del paciente, que mejora notablemente", resalta Mitjavila.

Es más, sostiene que en el contexto de pacientes muy avanzados se han logrado "muy buenos resultados" como comentamos, pero que también hay ensayos clínicos en marcha en personas en fases más iniciales de la enfermedad.

A juicio de la vicepresidenta de la SEMNIM, la teragnosis representa una herramienta terapéutica más para los pacientes del cáncer de próstata metastásico y resistentes a la castración, si bien advierte de que éste no sustituirá al arsenal terapéutico actual, sino que representa un 'arma 'más para el tratamiento de los mismos, en quienes permite prolongar su supervivencia.

Subraya igualmente en este sentido que, dado el volumen de herramientas terapéuticas que se están diseñando desde diferentes ámbitos del cáncer (radioterapia, medicina nuclear, oncología, etc) se hace cada vez más "imprescindible" la conformación de grupos multidisciplinares en este campo, donde se facilite seleccionar el mejor tratamiento para cada paciente.

Entre los efectos adversos de este radiofármaco Mitjavila sostiene que se encontrarían a nivel hematológico, con una disminución de los niveles de plaquetas. Apunta igualmente que que la PSMA también se expresa de forma fisiológica en algunos órganos, como las glándulas salivares, de ahí que éstas durante un tiempo puedan estar radiando y dar lugar al síndrome seco por la sequedad de boca debido a una disminución en la producción de saliva, aunque incide en que es algo temporal y no muy intenso.