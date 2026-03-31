¿Tener hijos en el espacio podría no ser posible: la gravedad afecta más de lo esperado a los espermatozoides

Archivo - Concepto artístico de un astronauta de Artemis desplegando un instrumento en la superficie lunar. - NASA - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La carrera por conquistar el espacio ya no es solo cuestión de tecnología o viajes largos. A medida que la humanidad se plantea vivir fuera de la Tierra, surgen preguntas mucho más profundas sobre nuestro futuro como especie. Algunas de ellas tienen que ver con algo tan esencial como la capacidad de formar una familia lejos de nuestro planeta.

Lo que parecía un reto lejano empieza a tomar forma en los laboratorios. Científicos de todo el mundo intentan entender cómo responde el cuerpo humano en condiciones extremas, y los últimos hallazgos apuntan a un factor invisible pero determinante. Algo que siempre ha estado ahí... y que ahora podría marcar los límites de la vida más allá de la Tierra.

EL EXPERIMENTO QUE SIMULA EL ESPACIO Y PONE A PRUEBA LA FERTILIDAD

Para tener un bebé en el espacio puede ser necesario un poco más de orientación, ya que una nueva investigación de la Universidad de Adelaida (Australia) revela que la falta de gravedad afecta negativamente a la capacidad de navegación de los espermatozoides. Los resultados de este estudio se publican en 'Communications Biology' (Nature Portfolio).

Investigadores del Instituto de Investigación Robinson de la Universidad de Adelaida, la Facultad de Biomedicina y el Centro Freemasons para la Salud y el Bienestar Masculino investigaron cómo las condiciones extraterrestres podrían influir en la navegación de los espermatozoides, la fertilización y el desarrollo embrionario temprano.

Para el trabajo se analizaron muestras de esperma de tres mamíferos diferentes, incluyendo humanos, utilizando un clinostato 3D. Este dispositivo simula las condiciones de gravedad cero que se experimentan en el espacio mediante la rotación de las células, lo que provoca su desorientación. Posteriormente, el esperma recorrió un laberinto diseñado para imitar el tracto reproductivo femenino.

"Esta es la primera vez que hemos podido demostrar que la gravedad es un factor importante en la capacidad de los espermatozoides para navegar a través de un canal como el tracto reproductivo", declara la autora principal, la doctora Nicole McPherson, del Instituto de Investigación Robinson de la Universidad de Adelaida.

Observamos una reducción significativa en el número de espermatozoides que lograron encontrar su camino a través del laberinto de la cámara en condiciones de microgravedad en comparación con la gravedad normal. Esto se observó en todos los modelos, a pesar de que no hubo cambios en la forma en que los espermatozoides se mueven físicamente. Esto indica que su pérdida de dirección no se debió a un cambio en la motilidad, sino a otros factores.

La adición de la hormona sexual progesterona, que es importante para el establecimiento del embarazo, ayudó a que un mayor número de espermatozoides humanos superaran los efectos negativos que la microgravedad simulada tenía sobre la navegación.

"Creemos que esto se debe a que la progesterona también se libera del óvulo y puede ayudar a guiar a los espermatozoides hasta el lugar de la fecundación, pero esto justifica una mayor investigación como posible solución", agrega McPherson.

LA PISTA QUE PODRÍA CAMBIARLO TODO EN EL FUTURO REPRODUCTIVO ESPACIAL

Los investigadores también analizaron el impacto que la exposición a la microgravedad durante la fertilización tuvo en el desarrollo embrionario en modelos animales. Observaron una reducción del 30 por ciento en el número de huevos de ratón que fueron fertilizados con éxito después de cuatro horas de exposición a la gravedad cero, en comparación con las condiciones típicas en la Tierra.

"Observamos tasas de fertilización reducidas durante cuatro a seis horas de exposición a la microgravedad. La exposición prolongada pareció ser aún más perjudicial, provocando retrasos en el desarrollo y, en algunos casos, una reducción de las células que forman el feto en las primeras etapas de la formación embrionaria", incide McPherson.

Estos hallazgos demuestran la complejidad del éxito reproductivo en el espacio y la necesidad crucial de realizar más investigaciones en todas las etapas tempranas del desarrollo. Si bien estudios anteriores han analizado la motilidad de los espermatozoides en el espacio, hasta la fecha ninguno ha evaluado la capacidad de los espermatozoides para navegar a través de un canal reproductivo en estas condiciones controladas.

Este trabajo también es una colaboración con el Centro Andy Thomas para Recursos Espaciales de la Universidad de Adelaida, que se centra en abordar los desafíos de la exploración planetaria a largo plazo y la vida en entornos extraterrestres. Los investigadores están entrando ahora en la siguiente fase de su investigación sobre cómo los diferentes entornos gravitacionales, como los de la Luna, Marte y los sistemas de gravedad artificial propuestos, afectan a la navegación de los espermatozoides y al desarrollo embrionario temprano.