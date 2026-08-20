Tener buenas amistades se relaciona con una mejor salud, según un amplio estudio internacional

Archivo - Dos amigos corriendo por el parque. - FG TRADE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Ciencias de la Salud de Kütahya (Turquía) han encontrado en un amplio análisis de diversos contextos culturales y socioeconómicos que las personas que están más satisfechas con sus amistades y relaciones en general tienen una mejor salud mental y física.

El estudio, publicado en 'Journal of Mental Health', examina datos de 204.907 adultos procedentes de 22 países de todos los continentes y recogidos en la Encuesta Mundial de Prosperidad, que evalúa el grado de bienestar de las personas desde distintos enfoques.

Los participantes debían responder acerca de su acuerdo o desacuerdo con la afirmación de que estaban contentos o satisfechos con sus amistades y relaciones. Asimismo, tuvieron que calificar las relaciones con sus madres y padres durante la infancia y la percepción de su salud mental y física actual.

Los resultados mostraron que las personas que manifestaron mayor satisfacción con sus amistades y relaciones también tendían a reportar una mejor salud mental y física en general. La buena relación con los padres durante la infancia también se relacionó de forma positiva con la salud en la edad adulta, pero la asociación fue más débil.

El investigador Veli Durmus, encargado de este trabajo, ha apuntado que, aunque las relaciones en la infancia son importantes de cara al desarrollo en la etapa adulta, "no lo explican todo". "El entorno social de las personas sigue cambiando a lo largo de la vida, y las amistades, las parejas y otras relaciones pueden fortalecer o modificar la influencia de las experiencias anteriores", ha destacado.

PEOR SALUD MENTAL EN PERSONAS MAYORES

Asimismo, los resultados muestran que las puntuaciones en salud mental fueron más bajas entre las personas de entre 35 y 49, en comparación con las de entre 18 y 34 años. Aun así, los encuestados de 65 a 79 y de 80 años o más fueron quienes manifestaron una peor salud mental.

Examinando características sociodemográficas de los encuestados, se observó que estar casado, tener suficiente dinero e identificarse con una religión, especialmente el Islam, se asoció con mejores puntuaciones en salud mental y física.

Las comparaciones entre países mostraron diferencias notables. Así, las personas que vivían en Indonesia obtuvieron las puntuaciones más altas en cuanto a satisfacción con las amistades y las relaciones, mientras que las que vivían en Japón obtuvieron las puntuaciones más bajas.

Los autores del estudio han subrayado que estos hallazgos demuestran el peso que tienen las relaciones en la salud y el bienestar de la población, por lo que han instado a que la planificación en salud pública y las estrategias de prevención consideren este impacto.

Entre las limitaciones, el estudio no prueba la relación causa-efecto entre relaciones sociales y bienestar, al tiempo que, al basarse en datos autoinformados, los resultados dependen en gran medida de las percepciones subjetivas de las personas en el momento en que se les pregunta.