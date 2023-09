Los telómeros más cortos de los glóbulos blancos, asociados a un mayor riesgo de demencia

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos telómeros más cortos en los extremos de los cromosomas de los glóbulos blancos podrían indicar un mayor riesgo de demencia, según sugieren los resultados de un amplio estudio a largo plazo, publicado en línea en la revista 'General Psychiatry'.

Según los investigadores, se asocian a un menor volumen cerebral total y de materia blanca, que ayuda al organismo a procesar la información, y pueden ser un indicador de la salud cerebral en el futuro.

Un telómero --parecido a la funda de plástico de un cordón de zapato-- tiene por objeto evitar la pérdida de ADN codificado por un cromosoma que se deshilacha o deshace al replicarse.

Cada vez que una célula se divide, los cromosomas se replican y los telómeros se acortan ligeramente, por lo que los telómeros han surgido como un prometedor marcador del envejecimiento celular y del riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, señalan los investigadores.

Pero los estudios sobre la longitud de los telómeros y la salud cerebral son escasos. Para profundizar en esta cuestión, se basaron en datos del Biobanco del Reino Unido para estudiar posibles asociaciones entre la longitud de los telómeros de los leucocitos (glóbulos blancos) y el riesgo de demencia, incluidas la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, y los volúmenes cerebrales total y regional.

El Biobanco del Reino Unido es una gran base de datos biomédicos que contiene información genética y sanitaria detallada de alrededor de medio millón de personas del Reino Unido que se inscribieron entre 2006 y 2010.

La longitud de los telómeros leucocitarios se midió analizando muestras de sangre tomadas en el momento de la inscripción. Se disponía de los datos de 439.961 personas con edades comprendidas entre los 37 y los 73 años en ese momento, con una edad media de 56 años.

Durante un periodo medio de seguimiento de casi 12 años, a 1.551 (0,4%) participantes se les diagnosticó la enfermedad de Alzheimer; a 767 (0,2%), demencia vascular; y a 5.820 (1,3%), otro tipo de demencia.

El análisis de los datos reveló una asociación significativa entre la longitud de los telómeros leucocitarios y el riesgo posterior de demencia.

Tras tener en cuenta el sexo y la edad, los participantes con los telómeros leucocitarios más cortos tenían un 14% más de probabilidades de ser diagnosticados de demencia y un 28% más de probabilidades de ser diagnosticados de enfermedad de Alzheimer que aquellos con los telómeros leucocitarios más largos. El riesgo de demencia vascular también aumentó (18%), aunque no fue estadísticamente significativo.

La estructura cerebral se visualizó en resonancias magnéticas de cuerpo entero de 38.740 participantes en 2014. Esto reveló una asociación lineal entre telómeros leucocitarios más cortos y menor volumen cerebral total, materia blanca, así como estructuras cerebrales como el hipocampo (implicado en el aprendizaje y la memoria), el tálamo (centro de procesamiento sensorial) y el núcleo accumbens (el "centro del placer").

Se trata de un estudio observacional y, como tal, no puede establecer la causa. Los investigadores también destacan varias limitaciones, como que la longitud de los telómeros sólo se midió una vez, por lo que fue imposible averiguar si los cambios a lo largo del tiempo podrían haber afectado a las probabilidades de demencia, a lo que hay que añadir que la longitud de los telómeros sólo se midió en los leucocitos.

La medición de la longitud de los telómeros en las células gliales (células no neuronales del sistema nervioso central) podría haber sido aún más informativa, sugieren, pero estos datos no estaban disponibles en el Biobanco del Reino Unido. Y los diagnósticos de demencia sólo se obtuvieron de los historiales médicos electrónicos, que podían no estar actualizados y no mencionar las formas más leves.

No obstante, los investigadores concluyen que han descubierto que la longitud de los telómeros de los leucocitos actúa como un biomarcador del envejecimiento asociado al riesgo de demencia.

"Además, también observamos asociaciones lineales de la longitud de los telómeros leucocitarios con la estructura cerebral total y regional",añaden--. Estos hallazgos destacan la longitud de los telómeros como un biomarcador potencial de la salud cerebral".