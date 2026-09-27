¿Te sientes solo o aislado? Podría costarte hasta 5,8 años de vida saludable

Archivo - Lonely woman watching sunset alone in winter - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ANTONIOGUILLEM

MADRID, XX (EUROPA PRESS)

La soledad no siempre se ve desde fuera. Una persona puede mantener su rutina, trabajar, relacionarse con los demás y, aun así, sentir que sus vínculos no son suficientes. Y esa diferencia entre estar solo y sentirse solo podría tener más importancia para la salud de lo que se pensaba.

Un equipo de la Escuela de Medicina Pública y Tropical Celia Scott Weatherhead de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana (EEUU), ha realizado un estudio que revela que la soledad y el aislamiento social se asocian con menos años de vida libres de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, con un impacto menor, pero también significativo, en la salud física.

SOLEDAD Y AISLAMIENTO SOCIAL NO SON LO MISMO

"En general, el estudio reveló que el aislamiento social y la soledad pueden tener un impacto significativo en la esperanza de vida libre de enfermedades", afirma el autor principal, Lu Qi, titular de la Cátedra Distinguida HCA Regents y profesor de la Escuela de Medicina Pública y Tropical Celia Scott Weatherhead de Tulane.

"Esto incluye tanto las enfermedades físicas como las mentales", añade el líder de este estudio observacional, publicado en 'Nature Communications'.

Si bien la soledad y el aislamiento social parecen sinónimos y están relacionados en el lenguaje cotidiano, los investigadores de salud pública los definen de dos maneras distintas. El aislamiento social es una medida objetiva del grado de conexión social de una persona, mientras que la soledad es una medida subjetiva de la insatisfacción de una persona con la calidad de sus relaciones, independientemente de su nivel de sociabilidad.

"Los resultados no me sorprendieron. Estudios anteriores habían demostrado que el aislamiento social y la soledad están relacionados con la mortalidad, especialmente con la mortalidad prematura, y este estudio aporta evidencia adicional", explica.

Los investigadores recopilaron y analizaron datos de 277.489 adultos de entre 40 y 69 años que comenzaron el estudio sin padecer siete enfermedades crónicas importantes: diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades neurodegenerativas, cáncer, depresión y ansiedad. Posteriormente, midieron cómo la soledad y el aislamiento social se asociaban con la esperanza de vida libre de enfermedades, tomando como referencia los 50 años.

HASTA 5,8 AÑOS MENOS LIBRES DE TRASTORNOS MENTALES

En comparación con quienes no experimentaban soledad ni aislamiento social, las mujeres que presentaban ambas situaciones tenían, a los 50 años, 2,4 años menos de esperanza de vida libre de las enfermedades físicas estudiadas, mientras que en los hombres la diferencia era de 1,7 años.

El impacto en la salud mental fue mayor: las mujeres tenían aproximadamente 3,7 años menos de vida libres de depresión y ansiedad, mientras que en los hombres la diferencia era de aproximadamente 5,8 años.

"Esto se debe a las diferencias de género entre hombres y mujeres. Nuestra investigación reveló que los hombres son más propensos a verse afectados por la soledad. También sabemos que las mujeres tienden a vivir más que los hombres. Existen ventajas de género en ciertas enfermedades", explica.

Cabe destacar que los investigadores descubrieron que un estilo de vida más saludable -que incluye una dieta equilibrada, ejercicio, sueño y no fumar- se asociaba con una menor pérdida de años libres de enfermedad relacionada con el aislamiento social. Sin embargo, un estilo de vida más saludable no disminuyó de forma significativa los riesgos adicionales para la salud asociados con la soledad, lo que sugiere que ambas situaciones podrían requerir intervenciones diferentes.

LOS RESULTADOS NO DEMUESTRAN CAUSALIDAD

Los autores señalan que se trata de un estudio observacional, por lo que sus resultados muestran asociaciones y no permiten establecer una relación causal. Además, la soledad y el aislamiento social se midieron únicamente al inicio del estudio.

Futuras investigaciones pretenden examinar diferentes grupos de población y comprobar la causalidad mediante ensayos clínicos.